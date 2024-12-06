2023'te Sağlık Harcaması Yüzde 105 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Sağlık Harcaması Yüzde 105 Arttı

Türkiye'de toplam sağlık harcaması 1.24 trilyon TL'ye çıkarak yüzde 105 artış gösterdi.

06.12.2024 10:20
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Toplam sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artarak 964 milyar 355 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95,3'lük bir artış oranı ile 279 milyar 883 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 77,5'i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023 yılında yüzde 77,5, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hanehalkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,2, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması yüzde 104,1 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL oldu

Cari sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 104,1 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 114,9 artarak 109 milyar 343 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 52,5'i hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2023 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2023 yılında yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 TL oldu

Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 7 bin 141 TL iken, 2023 yılında yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 TL'ye yükseldi.

Kişi başına sağlık harcaması doları cinsinden yüzde 44 artarak 621 dolar oldu

Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 431 dolar iken, 2023 yılında yüzde 44,0 artarak 621 dolara yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,7'sini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2022 yılında yüzde 4,0 iken, 2023 yılında yüzde 4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2022 yılında yüzde 3,7, 2023 yılında yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı yüzde 17,8 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023 yılında yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Sağlık Harcaması Yüzde 105 Arttı - Son Dakika

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