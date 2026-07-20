2023'te Türkiye'de 9,8 Milyon Altın Basıldı - Son Dakika
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2023'te Türkiye'de 9,8 Milyon Altın Basıldı

20.07.2026 11:51
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Yılın ilk yarısında en çok basılan altın çeşidi çeyrek ziynet altın oldu.

Türkiye'de yılın ilk yarısında, çeşitli türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 altın basılırken, 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu.

Sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk altı ayında 9 milyon 829 bin 183 adet çeşitli türlerde altın basıldı. Basılan altınların 8 milyon 454 bin 870'i ziynet cumhuriyet altını olurken, 1 milyon 362 bin 11'i sikke cumhuriyet altını ve 12 bin 302'si Reşad sikke altınından oluştu.

Yılın ilk yarısında "farklı çeşitlerde basılan" 9 milyon 829 bin 183 adet altın için 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.

En fazla basılan çeşit ziynet çeyrek oldu

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından ilk altı ayda 6 milyon 222 bin 610 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu.

Yılın ilk yarısında 898 bin 835 yarım, 1 milyon 288 bin 413 birlik (tam), 44 bin 702 "ikibuçukluk" ve 310 "beşlik" ziynet altın piyasaya sürüldü.

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilogram 240 gram oldu.

Sikke altınlar kategorisinde en fazla "Birlik" altın basıldı

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından aynı dönemde 110 bin 670, yarım altından 17 bin 582, birlik (tam) altından 1 milyon 227 bin 909, ikibuçukluk altından 600 ve beşlik altından 5 bin 250 adet basıldı.

Söz konusu sayılara göre bu dönemde en çok basılan sikke altın çeşidi birlik cumhuriyet altını oldu. Basılan çeşitli ebatlardaki 1 milyon 362 bin 11 sikke cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 9 ton 322 kilogram 489,9 gram oldu.

Diğer basılan altınlar incelendiğinde, Reşad altın kategorisinde ise 1782 yarım, 5 bin 960 birlik (tam), 600 ikibuçukluk ve 3 bin 960 beşlik altın basıldı.

Yılın ilk yarısında toplam 12 bin 302 Reşad altını basılırken, basılan Reşad altınlarının toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram oldu.

Yılın ilk yarısında basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde:

ÇeşitCumhuriyet Ziynet AltınCumhuriyet Sikke AltınReşad Sikke Altın
Çeyreklik6.222.610110.670-
Yarımlık898.83517.5821.782
Birlik (tam)1.288.4131.227.9095.960
İkibuçukluk44.702600600
Beşlik3105.2503.960
Ara Toplam8.454.8701.362.01112.302
Genel Toplam9.829.183

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de 9,8 Milyon Altın Basıldı - Son Dakika

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