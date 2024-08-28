2023 Yılı Vergi Rekortmenleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Yılı Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı vergi rekortmenlerine vergilerini 'zamanında' ödediği için teşekkür etti. Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2022 yılında olduğu gibi 2023'de de Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk üç sırada yer aldı. Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 100 listesinde yer alan 73 kişi isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisi listesinde ise ilk üçü Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oluşturdu. Kurumlar vergisinde ilk 10 rekortmenden 8'i bankalar oldu.

28.08.2024 15:33
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı vergi rekortmenlerine vergilerini 'zamanında' ödediği için teşekkür etti.

Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2022 yılında olduğu gibi 2023'de de Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk üç sırada yer aldı. Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 100 listesinde yer alan 73 kişi isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisi listesinde ise ilk üçü Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oluşturdu. Kurumlar vergisinde ilk 10 rekortmenden 8'i bankalar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından vergilerini 'zamanında' ödeyen vergi mükellefleri için teşekkür mesajı yayımladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi 2023 Yılı Vergi Rekortmenleri Açıklandı - Son Dakika

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