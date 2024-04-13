2023 Yılında İmalat Sektöründe İşgücü İhtiyacı En Fazla - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Yılında İmalat Sektöründe İşgücü İhtiyacı En Fazla

İŞKUR tarafından yayımlanan İşgücü Piyasası Araştırmasına göre, 2023 yılında en çok imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. Araştırmada ayrıca işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler ve iş yerlerindeki açık iş oranları da tespit edildi. İşverenlerin eleman temininde güçlük çekme sebepleri ve 1 yıl sonraki istihdam artış beklentileri de araştırma sonuçları arasında yer aldı.

13.04.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
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İŞKUR tarafından yayımlanan İşgücü Piyasası Araştırmasına göre, 2023 yılında en çok imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki işgücü piyasasının ihtiyaçlarının hem arz hem de talep yönlü olarak zamanında ve istenilen düzeyde karşılanabilmesi amaçlayan İşgücü Piyasayı Araştırması'nı paylaştı. İşgücü, arz ve talebinin temel niteliklerinin belirlenip bunlara uygun önlemlerin zamanında alınmasını hedefleyen araştırmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

En fazla imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi

Öte yandan yapılan araştırmada, 2023 yılı içerisinde 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşülerek işgücü ihtiyacının olduğu sektörler tespit edildi. Buna göre en fazla imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi. İmalat sektöründe yer alan iş yerlerinin yüzde 16,6'sında eleman ihtiyacı bulunurken, aynı sektörde 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinin ise yüzde 37,3'ünde eleman ihtiyacı olduğu araştırmada yer aldı.

En çok eleman aranan meslekler

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve şoför (yük taşıma) yer aldı. Açık iş olan mesleklerde aranan beceriler incelendiğinde yeterli mesleki ve teknik bilginin ilk sırada, iş tecrübesinin ikinci sırada olduğu tespit edildi.

Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunuyor

Araştırmaya göre Türkiye genelinde iş yerlerinin yüzde 8,7'sinde açık iş bulunduğu, bu oranın 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 27,6'ya ulaştığı görüldü.

Kadın iş gücü tercih edilen açık işlerde ise makineci (dikiş), temizlik görevlisi, satış danışmanı, mutfak görevlisi, mantı ustası, ön muhasebeci, garson (servis elemanı), konfeksiyon işçisi, aşçı ve okul öncesi öğretmeni meslekleri ön plana çıktı.

İşverenlerin yüzde 12,5'i eleman temininde güçlük çekiyor

2023 İş gücü Piyasası Araştırması'ndan elde edilen veriler neticesinde işverenlerin yüzde 12,5'inin eleman temininde güçlük çektiği tespit edildi. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen 10 meslek arasında makineci (dikiş), garson (servis elemanı), ahşap mobilya imalat ustası, gaz altı kaynakçısı, inşaat işçisi, satış danışmanı, tır-çekici şoförü, şoför-yük taşıma ve akaryakıt satış elemanı, çelik kaynakçısı meslekleri bulunuyor.

Eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli sebepleri arasında ilgili mesleklerde yeterli iş başvurusunun yapılmaması ilk sırada geliyor. Gerekli mesleki beceriye sahip eleman bulunamaması ve yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmaması ise diğer sebepler arasında yer alıyor.

İşverenlerin 1 yıl sonra istihdam artış beklentisi yüzde 5,4

Araştırma kapsamında temasa geçilen iş yerlerinde 1 yıl sonraki istihdam artış beklentisinin yüzde 5,4 oranında olduğu görüldü. En fazla istihdam artışı beklenen 10 meslek arasında garson (servis elemanı), kurye, satış danışmanı, makineci (dikiş), inşaat işçisi, ahşap mobilya imalat ustası, ark kaynakçısı, şoför-yük taşıma, konfeksiyon işçisi ve ağ teknolojileri meslekleri gösterildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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