2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop Oldu

2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop Oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. En yüksek işsizlik oranı yüzde 23,3 ile Hakkari'de görülürken, en düşük işsizlik oranı yüzde 4,8 ile Sinop'ta kaydedildi. İstihdam oranı en yüksek olan il yüzde 58,2 ile Ardahan olurken, en düşük istihdam oranı yüzde 35,5 ile Siirt'te görüldü. İş gücüne katılma oranı ise en yüksek yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük yüzde 38,5 ile Siirt'te gerçekleşti.

18.07.2024 11:46
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında işsizlik oranı en yüksek ilin Hakkari, en düşük ilin Sinop olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin il düzeyinde iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olurken; işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt'te kaydedildi. 2023'te iş gücüne katılma oranı da yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan, en düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt'te görüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop Oldu - Son Dakika
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