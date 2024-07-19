2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il Sinop oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il Sinop oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari, en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Ayrıca, istihdam oranı en yüksek il Ardahan, en düşük il Siirt olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı ise en yüksek Ardahan, en düşük Siirt ilinde gerçekleşti.

19.07.2024 10:21
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2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

İstihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il Sinop oldu - Son Dakika

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