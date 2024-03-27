2023 yılında işsizlik oranı düşerek yüzde 9,4 seviyesine geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

2023 yılında işsizlik oranı düşerek yüzde 9,4 seviyesine geriledi

2023 yılında işsizlik oranı düşerek yüzde 9,4 seviyesine geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Ayrıca, toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye'nin AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti.

27.03.2024 22:40  Güncelleme: 22:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi" dedi.

Türkiye Yüzyıl'ında Çalışma Hayatı iftar buluşmaları çerçevesinde Edirne'de iş insanlarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. 2023 yılında işsizlik oranının 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini açıklayan Bakan Işıkhan, "Bu hafta 2023 yılı işgücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke"

2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, "Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına Milli Gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" dedi.

"Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı"

Muhalefet partilerinin emekliler üzerinden prim kasmaya çalıştığını ancak emeklilerin eski ile yeniyi ayırt edebildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Son dönemde muhalefet, emeklilerimiz üzerinden prim kasmaya çalışıyor. Emeklilerimiz, eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi ayırt edebilen kesim. AK Parti'den önceki emeklinin durumunu da biliyorlar, AK Parti dönemini de biliyorlar. Maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz vardı. Biz sağlığı el vermeyen emeklerimiz için evde emekli aylığı ödenmesi uygulamasını başlattık. BAĞ-KUR'da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla, emekli aylıklarında reel olarak yüzde yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emeklilerimize ilk defa bayram ikramiyesi verilmesi uygulamasını başlattık" ifadelerine yer verdi.

"Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için ödüyoruz"

Bakan Işıkhan, "AK Parti döneminde, SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz 1 yılda Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira oldu. Bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son 1 yılda 206 Milyar lira, teşvik ve destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 yılında işsizlik oranı düşerek yüzde 9,4 seviyesine geriledi - Son Dakika

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