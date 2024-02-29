2023 yılında yakalanan büyüme Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösteriyor - Son Dakika
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Ekonomi

2023 yılında yakalanan büyüme Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösteriyor

2023 yılında yakalanan büyüme Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösteriyor

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yakalanan büyüme ile direncini ve gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı GSYH sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi artık 1 trilyon doları aşmış durumda. Kestelli, daha kaliteli, dengeli ve refah yaratan bir büyüme için yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, tarım sektörünün bu büyümeye eşlik etmemesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti. Tarım ve hayvancılık potansiyelinin harekete geçirilerek üretimin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Kestelli, bu konunun herkesin öncelikleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

29.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zorluklara rağmen 2023 yılında yakalanan büyümenin Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösterdiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılına ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendiren Kestelli, Türkiye ekonomisinin artık 1 trilyon doları aştığını kaydetti.

Kestelli, daha kaliteli, dengeli ve refah yaratan sürdürülebilir bir büyüme için yapısal reformlara konsantre olunması gerektiğini belirterek, "Bütün zorluklara rağmen 2023 yılında yakalanan büyüme, Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösteriyor. Temel üzüntümüz, tarım sektörünün ne yazık ki bu büyümeye eşlik etmemesi. Yüzde 0,2 ile geçen yıl küçülen tek sektör tarım. Ülke olarak tarım ve hayvancılıktaki potansiyelimizi harekete geçirerek, üretimi güçlendirmemiz şart. Bu konuyu hepimizin öncelikleri arasına alması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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