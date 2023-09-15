Cumhurbaşkanlığı genelgesinde dikkat çeken tasarruf detayı: Zorunlu haller dışında Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde dikkat çeken tasarruf detayı: Zorunlu haller dışında Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak

Son Güncelleme: 15.09.2023 22:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu hallerin haricinde Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi'ne göre, tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bir ilke imza atılarak yatırımlarda tasarrufa gidildi.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA YATIRIM PROGRAMI'NA YENİ PROJE ALINMAYACAK

Ekonomideki çalkantıların etkisinin görüldüğü genelgeye göre; tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Ayrıca, vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler de teklif edilemeyecek. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek.

"OVP ESAS ALINACAK"

Yatırım programı hazırlıklarına göre; kamu yatırım harcamalarından tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği belirtildi. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak. Ayrıca, OVP'yle uyumlu olmak şartıyla kamu idarelerinin stratejik planları da yatırım hazırlıklarında dikkate alınacak.

"PROJELERDE EN KISA SÜREDE TAMAMLANABİLECEK OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK"

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Genelgede, bütün kuruluşların kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi aracılığıyla, yatırım tekliflerini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göndermeleri gerektiği belirtildi.

İşte o genelge;

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde dikkat çeken detay: Zorunlu haller dışında Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak

Kaynak: AA

OVP, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı genelgesinde dikkat çeken tasarruf detayı: Zorunlu haller dışında Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı genelgesinde dikkat çeken tasarruf detayı: Zorunlu haller dışında Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak - Son Dakika
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