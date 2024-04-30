2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Erzincan'ın tarım, hayvancılık, doğa, su ve kış sporları alanındaki potansiyeli değerlendirildi.

30.04.2024 08:32  Güncelleme: 08:35
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2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve üyeleri, yatırımcı kurumların il ve bölge yetkilileri ile mesleki odaların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İldeki yatırımların değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Vali Aydoğdu, "Erzincan özelikle tarım ve hayvancılık alanında, doğa, su ve kış sporları alanında potansiyeli çok yüksek bir il. Hep birlikte elimizden gelen gayret ve çabayı göstererek, ilimizi, bölgemizde ve Türkiye'de en önde gelen iller arasına yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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