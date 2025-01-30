2024'te E-İhracat 6,4 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024'te E-İhracat 6,4 Milyar Dolar Olacak

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de e-ihracatın 2024'te 6,4 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

30.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Önal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle girişimcilere yönelik kentte bir otelde düzenlenen "E-İhracat Zirvesi" toplantısında girişimcilere e-ihracatın öneminden bahsetti.

Programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Önal, "Türkiye'de 2022 yılında 2 milyar dolar olan e-ihracat 2023 yılında 5 miyar dolar, 2024 yılında ise 6,4 milyar dolara yaklaştı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 2 yıl geçtiğini ve kentin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görmenin memnuniyetini yaşadığını aktaran Önal, bu tarz organizasyonların kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş'ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanımız 2025 yılı hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat kur nedeniyle biraz daha revize etmek durumunda kaldık. Fakat bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2028 yılında da geleneksel ihracatta payımızın yüzde 10 hedefi var. Yani 2029 yılının başında e-ihracatın geleneksel ihracattaki payı yüzde 10 olacak. Bu hedefi yakalamanın çok kolay olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz işimizi dijitale taşıyalım. Devlet destekleriyle de bu hedeflerin daha da ulaşabilir olduğunu düşünüyorum."

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer de kentteki girişimcileri destekleyerek e-ticaret ve e-ihracat oranlarını artırmak istediklerini belirtti.

Kentte üretilen birçok ürünün doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edildiğini anlatan Gümüşer, şöyle konuştu:

"Bu konuda devletimizin ciddi destekleri var. E-ihracatta destek önemli çünkü komisyonlar çok yüksek. Komisyonlarla ilgili devletimizden reklam gibi veya nakliye gibi önemli destekler sağlanıyor. Bu desteklerin Kahramanmaraş halkına ve girişimcilerimize anlatılması önemli. Çelik mutfak eşyaları alanında üretilen ürünlerimizin perakende ihraç edilmesi bizim için çok önemli."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hasan Önal, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te E-İhracat 6,4 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Victor Osimhen’den Galatasaray’ı yıkan haber Victor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 00:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: 2024'te E-İhracat 6,4 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.