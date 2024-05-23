2024 Yılı Birinci Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı Birinci Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 artış gösterdi. Aynı dönemde daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçümü yüzde 33,4 artış kaydetti. Konut alanının toplam yüzölçümdeki payı ise yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.

23.05.2024 10:26
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Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçüm yüzde 33,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı birinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçüm yüzde 33,4 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 51,2'si konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36,1 milyon metrekare iken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 23,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 45,3 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüzölçüm yüzde 45,3 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 36,7 milyon metrekare iken; bunun 19,9 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,5 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı Birinci Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılı Birinci Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı - Son Dakika
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