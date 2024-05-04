2024 Yılı Çay Sezonu Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı Çay Sezonu Başladı

2024 Yılı Çay Sezonu Başladı

ÇAYKUR tarafından Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonu açıldı. Çay üreticileri çay bahçelerine girerek çaylarını toplamaya başladı. Çay müstahsilleri çaylık arazilerinde bakım çalışmalarına başladı ve çay hasadı için hazırlıklarını tamamladı. Çay sezonunun güzel geçeceği umut ediliyor.

04.05.2024 11:09
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Doğu Karadeniz'de 2024 yılı yaş çay sezonu açıldı. Çay alım sezonunun açılması ile birlikte çay üreticileri de çay bahçelerine girerek çaylarını toplamaya başladı.

2024 yılının yaş çay sezonu için çay müstahsilleri, ÇAYKUR'a çay satabilmek için çaylık arazilerinde budama işlemi yaparak bakımlara başladı. Çay budamalarının hemen ardından üreticiler tarafından arazilerde gübreleme işlemi gerçekleştirilirken, yaş çay kampanyası için üreticiler hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan üreticiler bugün sabah saatlerinde çay bahçelerine girerek çay hasadına başladı. Çay müstahsili şimdi ise yaş çay taban fiyatının açıklanmasını bekliyor.

"Kontenjan uygulaması olacağını düşünerek çaya girmeye başladık"

Kontenjan uygulaması yapılabileceğinden erkenden çaylarını satmak istediklerini ifade eden Rizeli çay üreticilerinden Hüseyin Can Şişman, "Biz sezonun iyi olmasını bekliyoruz. Çay satmakta zorlanmamak için önceden çaya başladık. Kontenjan uygulaması olacağını düşünerek çaya girmeye başladık. Çayda kontenjan uygulaması olabileceğinden ötürü çayımızı daha rahat satabilmek için erkenden kesmeye başladık. Çayın 20 liradan aşağı olmaması lazım. Heyecanla devlet büyüklerimizden çayımıza iyi bir fiyat vermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çay sezonunun güzel geçeceğine vurgu yapan Emirhan Şişman ise "Her yılın hasadı gibi bu yılda çok iyi. Ben Kırklareli'nde üniversite okuyordum. Çay zamanı geldi. Bizim de buraya gelmemiz gerekti. Birinci sürümde bizde burada bulunuyoruz. Ne kadar alımlar geç başlarsa o kadar yoğunluk olur. Erken başlarsa yoğunluk olmaz. Eski yıllara göre topladığımız çay oranı düşük. Ailecek topladığımız için sohbet eşliğinde güzel geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu seneki çay sezonu şenlik içerisinde geçeceğine inanıyorum"

Çaylarını işçi almadan kendilerinin topladıklarını belirten Nurcan Şişman ise "Yeni sezon herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Yaş çay fiyatını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalite olarak çay iyi. 5-6 kişi toplanıyoruz. Birbirimize çay topluyoruz. Biz işçi almıyoruz. Çayımızı kendimiz topluyoruz. Birbirimizin işini görmüş oluyoruz. Bu seneki çay sezonu şenlik içerisinde geçeceğine inanıyorum. Biz hepimiz komşuyuz. Birlik içerisinde çayı topluyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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