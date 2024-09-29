2025'te Emekli Olacaklar İçin Önemli Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te Emekli Olacaklar İçin Önemli Düzenleme

2025\'te Emekli Olacaklar İçin Önemli Düzenleme

Sosyal Güvenlik Başuzmanı Karakaş, 2025'te emekli olacakların 2024 parametreleriyle korunabileceğini belirtti.

29.09.2024 11:12
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2025'te emekli olanların zarar etmemesi adına çalışma yapılacağına işaret ederek, "2025 yılında emekli olacakların zarar etmemesi için 2024 yılındaki parametrelerin kullanılması söz konusu olabilir" dedi.

Enflasyonun düşüş sürecine girmesiyle yeni yılda emekli olacak kişilerin emekli maaşlarını olumsuz etkileyecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaşla emekli olacaklar. Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu maaş alacak emeklilerin alacakları aylıkları etkileyecek. Bu çerçevede yapılabilecek düzenlemelere değinen Türkiye Gazetesi Yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Yapılan çalışmalarla ilgili konuşulan formüller var"

Karakaş, 2025 yılında emekli olacakların mağdur edilmesinin engellenmesine yönelik çalışmaların olduğunu söyleyerek, "Şu anda yapılan çalışmalarla ilgili sadece konuşulan formüller var. Bunlar, 2025 yılında emekli olacak olanlara 2024 yılında emekli olacak olanlara uygulanacak olan güncelleme katsayısının baz alınması veya kat sayı sisteminin göz önünde bulundurması gibi değişik senaryolar üzerinde konuşulmaktadır" açıklamalarda bulundu.

"2025 yılında emekli olacakların zarar etmemesi için 2024 yılındaki parametrelerin kullanılması söz konusu olabilir"

Öngörülen formüllere ilişkin detayları aktaran Karakaş, "Aradaki farkların nedeni güncelleme kat sayısı diyebiliriz. Çünkü 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısı alınan enflasyon rakamları dönemler itibariyle farklılık arz etmektedir. Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025'e göre avantajlı olduğu için 2025 yılında emekli olacak olanlar için aynen 2024 yılında emekli olmuş gibi baz alınan parametrelerin kullanılması, aynı güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu olabilir. Yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir" ifadelerine yer verdi.

"Emekli Sandığı sistemi diğer sosyal güvenlik sistemleri için de kullanılabilir"

Karakaş, mevcut maaş sisteminde SSK ve BAĞ-KUR'lulara emekli sandığı sisteminin kullanılabileceğini belirterek, "Emekli sandığındaki emekli maaşı hesaplama sistemi enflasyondan etkilenmemektedir. Daha doğrusu yıllar itibariyle çok fazla fark oluşmamaktadır. Bu sistemin aslında bütün sosyal güvenlik sistemimiz için idare olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsa Karakaş, Ekonomi, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Emekli Olacaklar İçin Önemli Düzenleme - Son Dakika

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