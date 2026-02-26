2025'te GSYH Büyümesi %3,6 Bekleniyor - Son Dakika
2025'te GSYH Büyümesi %3,6 Bekleniyor

26.02.2026 14:56
Ekonomistler, 2025'in 4. çeyreğinde GSYH'nin yıllık %3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,2, en yüksek yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,2, 2025 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

