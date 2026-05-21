2026 Bitkisel Üretim Artışında Rekor Tahminleri

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı bitkisel üretimin birinci tahmininde, bir önceki yıla kıyasla tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12,6, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 57,8 oranında artış gerçekleşeceği öngörüldü.

TÜİK, 2026 yılına ilişkin bitkisel üretimde birinci tahminlerini açıkladı. Verilere göre, üretim miktarlarının, 2026 yılı ilk tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12,6, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,4 milyon ton, sebzede 33,3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise 31 milyon ton olarak gerçekleşeceği de öngörüldü.

TAHIL ÜRETİMİNİN GEÇEN YILA GÖRE ARTMASI TAHMİN EDİLDİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 oranında artması bekleniren, yaklaşık 41,6 milyon ton üretim olması tahmin edildi.

Ürün bazlı incelendiğinde ise bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 26,7 oranında artarak yaklaşık 22,8 milyon tona, arpa üretiminin yüzde 50 oranında artarak 9 milyon tona, çavdar üretiminin de yüzde 12,3 oranında artarak 228,3 bin tona çıkacağı kaydedildi. Yulaf üretimin ise yüzde 4,3 oranında artışla 300 bin ton ve mısır üretiminin de yüzde 5,9 azalarak 8 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda da nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 510 bin ton, 210 bin ton ve 385 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 3,1 oranında azalarak 6,2 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

SOYADA YÜZDE 12,7 AZALMA BEKLENİYOR

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 12,7 oranında azalarak 129,9 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 16,2 oranında artışla 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 5,8 oranında artması beklenirken, sebze üretiminin 2026 yılında bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik göstermeyeceği, sebze ürünleri üretim miktarının bu yıl 33,3 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze grubu ürünlerinden hıyarda yüzde 8,8, kuru sarımsakda yüzde 17,5, salçalık kapya biberde yüzde 2,3 oranında üretim artışı, domateste yüzde 0,6, karpuzda yüzde 1,9, kuru soğanda yüzde 13,5 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİ ARTACAK

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2026 yılında bir önceki yıla göre yüzde 57,8 oranında artarak yaklaşık 31 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyve grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 93,6, çilekte yüzde 1,4, şeftalide yüzde 88,6, nektarinde yüzde 107,7, kirazda yüzde 255,7, üzümde yüzde 53,0 üretim artışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 46,3, portakalda yüzde 63,9, limonda yüzde 63,8 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 62,2, cevizde yüzde 95,1, Antep fıstığında yüzde 113,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi. Muz üretiminin geçen yıla göre yüzde 1,3 oranında azalacağı, zeytin üretiminin ise yüzde 55,7 oranında artacağı tahminler arasında yer aldı.