2026 TMO Hububat Fiyatları Açıklandı
2026 TMO Hububat Fiyatları Açıklandı

02.06.2026 10:26
TMO, 2026 yılı için buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledi; makarnalık buğday 16.500 TL.

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Ton başına makarnalık ve ekmeklik buğday 16 bin 500 lira, arpa 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başlamıştır. Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla, TMO tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerimizin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür. 2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (2'nci grup ürünler için) ton başına; makarnalık buğdayda 16 bin 500 TL, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 TL, arpada ise 12 bin 750 TL, olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödenecek, (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3 bin 14 TL destek ödemesine tekabül etmiş olacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 TL/ton, arpa için ise 15 bin 764 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi. Buna göre TMO'nun satış fiyatları 2'nci grup makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 18 bin 500 TL, arpa içinse 14 bin TL olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
