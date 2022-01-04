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22 TL'nin altında sigara kalmayacak - Son Dakika

22 TL'nin altında sigara kalmayacak

04.01.2022 08:56
22 TL'nin altında sigara kalmayacak

Sigaradaki fiyat artışının detayları belli oldu. En düşük 17.5 liraya satılan sigaralar, 4.5 lira zamla 22 liraya, 18 liralık sigaralar ise 22 liraya satılacak. 22 liranın altında sigara kalmayacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, verginin artırıldığı için içki ve sigara fiyatlarına en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam gelecek. Bu verilerle piyasada 22 liradan daha ucuz sigara kalmayacak.

EN DÜŞÜK ÖTV TUTARI 15.11 LİRA

Yeni zamlarla birlikte her bir paket sigaradan alınacak en düşük ÖTV tutarı 15.11 lira oldu. Ayrıca sigaralardan paket başına yüzde 18 de KDV alınıyor. Maktu vergi tutarlarında yapılan bu zamlarla birlikte nispi yüzde 63'lük vergi düşük kaldığı için asgari maktu tutarı sigaraya zam yapılmasını zorunlu hale getirdi.

Vergi artışı asgari maktu tutarlarda yapıldığı için vergi zammından en çok düşük fiyatlı sigaralar etkilendi. Örneğin, 17.5 liraya satılan sigaralara en az 4.5 lira zam yapılması zorunlu hale geldi. Bu nedenle 17.5 liralık sigaraların 22 liradan satılması bekleniyor. Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 4 liralık zammın 10 kuruşu sigara firmasına 3,90 lirası vergi olarak devletin kasasına gidecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak.

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Sigara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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