24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

24.05.2022 08:27
24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

24 Mayıs Salı günü, gram altın 903 liradan işlem görürken tam altın ise 6.273 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.573 liradan işlem görürken ata altın ise 6.436 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 950,98

Gram altın satış: 951,15

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.550,00

Çeyrek altın satış: 1.573,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.098,00

Yarım altın satış: 3.148,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.187,00

Tam altın satış: 6.273,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.279,00

Cumhuriyet altını satış: 6.374,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.339,00

Ata altın satış: 6.436,00

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Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! Altının kilogramı 954 bin liraya çıktı! Altın fiyatları(YORUM): Tam altın bugün ne kadar? 23 Mayıs 2022 TAM ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları(YORUM): Tam altın bugün ne kadar? 23 Mayıs 2022 TAM ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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