3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS Ankara\'da düzenlendi

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, savunma sanayisinin yerli ve milli temsilcilerini üçüncü kez Ankara'da buluşturdu.

Ankara Sanayi Odası tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Türkiye'nin askeri lojistik alanına odaklanan tek etkinliği olan 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, savunma sanayinin güçlü temsilcilerinin yeni projelerini Ankara'da bir otelde ağırladı. DLSS'nin açılışını; ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Dr. Ruşen Kömürcü gerçekleştirdi. Zirvenin açılışına ASO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu ve Levent Akçakoca, ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Yaman, askeri ataşeler ve sektörün çok sayıda paydaşı katıldı.

"2023 itibarıyla küresel ligde ilk 10 içine girme ihtimali bulunuyor"

ASO Başkanı Yardımcısı Ercan Ata, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Ankaralı sanayicilerin savunma sanayii alanındaki imkan ve kabiliyetlerini gösterebilecekleri bir platform olmasından dolayı DLSS'in önemli olduğunu vurgulayarak, "2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2022 yılında 4,395 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2023 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat ise 5 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Sektörün son üç ayda da benzer bir artış sergilemesi halinde, Türkiye'nin 2023 itibarıyla küresel ligde ilk 10 içine girme ihtimali bulunuyor. 2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteyken 2023 yılında proje sayısı 13 kattan daha fazla artarak 850 oldu, proje hacmi 90 miyar dolara ulaştı. İhracat kapsamında sadece askeri ürünlerin değil, buna ek olarak entegre lojistik destek hizmetlerinin de önemli bir döviz kaynağı olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu. - ANKARA