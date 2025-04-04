3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli temmuz zammında son durum, temmuzda zam alacak olan milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde yer almaya başladı. TÜİK tarafından 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

04.04.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor.

Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda. Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

  • Maaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 15 bin 924,5 TL'ye çıkacak.
  • Maaşı 15 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 16 bin 509 TL'ye çıkacak.
  • Maaşı 20 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 22 bin 180 TL'ye çıkacak.
  • Maaşı 25 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 27 bin 522,5 TL'ye çıkacak.
  • Maaşı 30 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 33 bin 18 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

  • ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran/ 2025 Temmuz-Aralık
  • ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL/ 72 bin 330,22 TL
  • MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL/ 49 bin 654,95 TL
  • UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL/ 63 bin 942,67 TL
  • ÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL/ 57 bin 699,15 TL
  • BAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL/ 70 bin 284,29 TL
  • POLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL/ 64 bin 242,42 TL
  • UZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL/ 118 bin 977,86 TL
  • HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL/ 58 bin 276,85 TL
  • MÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL/ 73 bin 783,19 TL
  • TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL/ 51 bin 474,16 TL
  • PROFESÖR 1/4: 96 bin 374 TL/ 105 bin 47,66 TL
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 63 bin 877 TL/ 69 bin 625,93 TL
  • VAİZ 1/4: 55 bin 332 TL/ 60 bin 311,88 TL
  • AVUKAT 1/4: 63 bin 637 TL/ 69 bin 364,33 TL

AY AY 2025 YILI ENFLASYONU

  • Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.
  • Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.
  • Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.
BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Enflasyon farkı, Ekonomi, Finans, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beşiktaş 1903:
    Aman Allahım nekadar çok daha bunlara oy verenlerin aklına şaşayim!!! 60 9 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Enflasyon açıklandı iyi güzel hoş da milletin alacağı maaşı değil de çarşı pazardaki meyvenin sebzenin kırmızı etin ulaşımın elektiriğin doğal gazın benzinin fiyatlarını yazsanız maaşlarla karşılaştırsanız millet nasıl kandırıldığını daha iyi anlar bence algıya gerek var mı ? Ama haklısınız koyun çok bu memlekette nasıl algılasın.... 11 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    zam yaparken emekliler neden ayrılıyor işçi emeklisi farklı alıyor memur emeklisi farklı işçi neden son iki dönemde fazla zam aldı memura eksik verildi 8 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    oooo %10 kapmışız bile. artık sırtımız yere gelmez 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement