3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda. Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.
En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.
En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.
Son Dakika › Ekonomi › 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu - Son Dakika
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