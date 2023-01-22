30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar - Son Dakika
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30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar

22.01.2023 11:54

30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar Köy sakinlerinden Mehmet Ali Gegen: "Petrol çıkınca Türk mühendisler sabaha kadar sevindi.

30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar

Köy sakinlerinden Mehmet Ali Gegen: "Petrol çıkınca Türk mühendisler sabaha kadar sevindi. Alman ve Amerikan mühendisler 'yetersiz' deyip kuyuyu kapattı"

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Gegen Mahallesi sakinleri, 30 yıl önce yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi amacıyla açılan ancak yeterli olmadığı iddiasıyla kapatılan kuyunun yeniden açılmasını bekliyor.

Ulus ilçesine bağlı Çerde köyü Gegen Mahallesi'nde 30 yıl önce yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi amacıyla sondaj gerçekleştirildi. 1993 yılında petrol arama şirketlerinin başlattığı çalışmayla bölgenin çevre düzenlemesi yapıldı ardından saha düzenlemesi gerçekleştirildi. Ardından petrol arama çalışmaları başlatıldı. Köy sakinlerinden Mehmet Ali Gegen de 3 bin 200 metrelik sondajın yapıldığı bölgede 8 ay boyunca çalışmalara katıldı. Çalışmalarda petrolün çıktığını gören Gegen, mühendislerin sevinçten çifte hayvan kestiğini anlattı. Sevinçten sabahlara kadar uyku uyumadıklarını anlatan Gegen, "İki gün sonra buraya Alman ve Amerikan mühendisleri geldi. Bunlar yeterli değil deyip kuyuyu kapattılar. ve Ondan sonra fazla bir çalışma olmadı. Bizim mühendislerimiz çok üzüldü, ağladılar. Ben de devamlı çalıştığım için gerçeği hepsini biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Dışarıdan gelen mühendisler şantiyeyi kapattırdılar. Topladılar gittiler. Buradan petrol çıkarsa çok faydamız olur. Yollarımız düzgün değil. Ormancılıkla uğraşıyoruz. Maden çıkarsa mahalle ve köy olarak seviniriz. Köyümüzde seviniriz. Burada maden kömürü de var. MTA da gelip inceledi. Çok güzel işler yaptı. Allah ondan razı olsun. Her derdimize derman oluyor. Yalnız buradan petrol çıkması için bize yardımcı olsun. Petrol çıkarsa biz de çok seviniriz. 2023 yılından sonra yapılacak diye söylendiydi 30 yıl önce. Filyos'ta gaz çıktı çok sevindik. Bizim burada da böyle bir şey çıkarsa çok memnun oluruz ve seviniriz" dedi.

Köy muhtarı Teyfik Kaya 1994 yılında faaliyete geçen kuyunun bir süre sonra kapatıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Burası Çerde köyü Gegen Mahallesi petrol arama sahası 1994 senesinde faaliyete geçti arama yapıldı. Mehmet Ali Gegen burada çalışmıştır. Bir hafta önce Türkiye Petrolleri gelmişler bakmışlar. Ben de rahatsızdım haberim olmadı. Sonra duydum geldiklerini bekliyoruz. Yani bu buraları açılması için bekliyoruz" dedi.

Sorguncuk Mahallesi eski muhtarı Adil Arslan ise, "Buranın altında yatan bir hazine var. 2008'de takriben bir çalışma başlatıldı. 2008'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirket buraya petrol arama amaçlı geldi. Burada takriben 3 bin 200 metre bir kazı yapıldı. Bize söyledikleri buradan bir gaz var doğalgaz var. Bu da Rusya'ya gidiyor, bunun zamanla buranın açılacağını bize söylediler. Şu anda devletimizden beklediğimiz buraya el atmasını bekliyoruz. O dönem bir sene burada güzel bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla burada bir dört köşe bir yer ve vana bıraktılar delik bırakıldı" dedi.

Kaynak: İHA
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Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 yıl önce kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını bekliyorlar - Son Dakika

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