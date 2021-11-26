34 ülkeden 300 uzman Rus dili konferansı için bir araya geldi

Rus Dili ve Kültürü Merkezi (RUSMER) ile Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Rus Dili Eğitimi Konferansı"nda 34 ülkeden uzmanlar bir araya geldi.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Küresel Değişim Koşullarında Yabancı Dil Olarak Rus Dili Eğitiminin Güncel Sorunları" konusunun ele alındığı konferans, yüz yüze ve online olarak yapıldı.

Konferansa, Rusya, İtalya, Tayland, Malezya, Belçika, Çin gibi 34 farklı ülkeden, 300'ü aşkın temsilci ve Rus dili uzmanı katıldı.

Açıklamada konferansın açılışındaki konuşmasına yer verilen Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Rusça modern dünyada sosyopolitik iletişimin güçlü araçlarından biridir. Rus dili eğitimi, zengin Rus kültürüne, mirasına, sanatına kapı aralar." ifadelerini kullandı.

"Akademik iş birliği artarak devam edecek"

Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya, "Rusya ile Türkiye arasında temeli yüzyıllar öncesine dayanan iyi komşuluk ilişkileri vardır. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında açılan ilk Rus Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Biz Yeditepe Üniversitesi olarak artarak devam eden akademik işbirliğimizden son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

RUSMER Müdürü Ludmila Nosova Kural da konferansın, deneyimlerin, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı, Rus dili öğretiminin kalitesini artırmak için yenilikçi metodolojik gelişmelerin oluşturulduğu, Rusça eğitiminde, güncel sorunların belirlenip, çözümlerin geliştirildiği bilimsel bir platform olduğunu aktardı.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Hülya Arslan ise Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ve sosyal bağların çok eskiye dayandığını söyleyerek karşılıklı kültürel etkileşimin önemli bir araştırma alanı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmacılar arasında yer alan Moskova Devlet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fyodor Pankov, RUDN Üniversitesi öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Serafima Havronina ve Rus Dili Enstitüsü üyesi Vladimir Pahomov dünya çapında Rus dili eğitiminin yeri, eğitmenlerin kültürel birikimleri ve Rus dili öğretiminde kullanılan bilimsel materyaller üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca konferansta kültürlerarası diyalog, çocuklar için Rusça öğretimi, Rus dili eğitiminde metodolojik yöntemler gibi pek çok farklı konuda 69 bildiri yer aldı.