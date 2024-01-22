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34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na 10 binden fazla ziyaretçi - Son Dakika
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34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na 10 binden fazla ziyaretçi

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nı (Anfaş Hotel Equipment) 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuar, sektör temsilcileri ve turizm profesyonelleri için yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sağladı.

34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı\'na 10 binden fazla ziyaretçi
22.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:16
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Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nı (Anfaş Hotel Equipment) 10 binden fazla kişi ziyaret etti.

TT GLOBAL Fuarcılık tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Anfaş Hotel Equipment), beklentilerin üzerinde ilgi gördü. Geçtiğimiz yıllarda FoodProduct ile birlikte yapılan, ancak bu yıl ayrı düzenlenen Anfaş Hotel Equipment için 30 bin metrekarelik alan ayrıldı. Yurt içi ve yurt dışından 150'den fazla firmanın katıldığı fuarı, 10 binden fazla ziyaretçi gezdi. 4 gün açık kalan fuarda, değişen ve gelişen teknoloji dünyasının yeniliklerini sektör temsilcileri ile buluştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin başta olmak üzere kent protokolünün de katıldığı fuarda, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği de (HOTED ) Housekeeping camiasını fuarda bir araya getirdi. HOTED, fuar kapsamında meslekle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yenilikleri düzenlediği panel ve konferanslarla duyurdu. Türkiye'nin en büyük, en çok ziyaret edilen, dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip olan 34. Hotel Equipment, HOTED ve HK camiasının buluşma noktası oldu.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, 34. Anfaş Hotel Equipment'ın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin en büyük Horeca fuarında, yeni iş bağlantıları kurmak isteyenlere fırsat sunduk. Sektör profesyonelleri sezon öncesi hazırlıklarını bu fuarda tamamladı. Önümüzdeki yılın hazırlıklarına ise şimdiden başladık" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na 10 binden fazla ziyaretçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 34. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na 10 binden fazla ziyaretçi - Son Dakika
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