Üye Girişi
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu - Son Dakika

35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu

24.12.2021 14:13
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu

Turizmde hizmet kalitesi ve personel devamlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Turizmci Recai Çakır, "Kış aylarında kapanan mekanlar yıpranmakla birlikte her sezon yeni personel arayışına girerek yeniden personel eğitmek zorunda kalıyor.

Turizmde hizmet kalitesi ve personel devamlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Turizmci Recai Çakır, "Kış aylarında kapanan mekanlar yıpranmakla birlikte her sezon yeni personel arayışına girerek yeniden personel eğitmek zorunda kalıyor. Toplamda 4-5 ay olan sezonun bir kaç ayı eğitimle geçiyor. Bu yüzden de hizmet kalitesini oturtmak zaman alıyor ve çok büyük markalar da bundan zarar görüyor" diye konuştu.

35 yıldır Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmcilik yapan Recai Çakır, yaz aylarında 5,5 dönümlük Sianji Farm içerisinde, 500 yıllık Meşe ağacı altında otantik bir ortam oluşturarak Güneydoğu'nun tüm lezzetlerini yerinden gelen aşçılarla, ilçede yaşayan ve tatile gelen misafirleri ağırladı. Turizm sezonunun bitmesine rağmen, gelen talep üzerine kışın da kış bahçesini devreye sokan Meşealtı Otantik Kebap, gastronomi turizmine tüm yıl boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Gümüşlük'te hizmet veren mekan misafirlerin gözdesi oldu.

Sağlıkla lezzeti bir arada sunduklarını söyleyen Recai Çakır, "Gerek 500 yıllık meşenin gölgesinde verilen hizmet gerekse boğazdan geçen her şeyin organik ve sertifikalı ata tohumları kullanılarak üretilen sebze ve meyvelerden oluşması, Bodrum'daki yeme içme alışkanlığına bir ayrıcalık daha kazandırdı. 35 yıldır Bodrum turizmine hizmet vermeye ve ilklerin öncüsü olmaya devam etme misyonumuzla 12 yıldır kesintisiz devam eden Sianji Well-Being Resort Hotel'imizde de olduğu gibi gastronomi turizminin de 12 ay hizmet vermesi gerektiğine inandığım için güneşli Bodrum günleri haricinde de hayata geçirdiğimiz kış bahçemizde Güneydoğu mutfağı severlere on iki ay hizmet vermeye devam ediyoruz."

Turizmde hizmet kalitesi ve personel devamlılığı arasındaki doğrudan ilişkiye değinen Turizmci Recai Çakır, " Türkiye'de hizmet kalitesini ve personel devamlılığını sağlamanın en önemli faktörlerinin başında geliyor. Personeli on iki ay istihdam sağlanması halinde hizmet kalitesi artırılabilir, ayrıca işletmenin on iki ay açık olması devamlı gelen müşteri açısından da önemlidir. Bodrum'da yer alan çok değerli zincir restoran markaları dahi işletmeleri kapatıp gitmekte ve her sezon başında da yeniden işletmeleri açmaya çalışmaktalar, bu süreçte kapanan mekanlar yıpranmakla birlikte her sezon yeni personel arayışına girerek yeniden eğitmek zorunda kalıyor. Toplamda 4-5 ay olan sezonun bir kaç ayı eğitimle geçiyor. Bu yüzden de hizmet kalitesini oturtmak zaman alıyor ve çok büyük markalar da bundan zarar görüyor. Ayrıca akılda kalan markalar da unutuluyor. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı gerek grubumuz bünyesinde yer alan Sianji Well-Being Resort Hotelimizi gerekse de Meşealtı Otantik Kebap Restoranımızı 12 ay boyunca açık tutmaya devam edeceğiz. Umarım diğer turizm yatırımcıları ve restoran işletmecileri 12 ay hizmet verece hale gelir ve Bodrum'da on iki ay turizme destek verirler. Bu bir misyondur ve bu misyonumuzu devam ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu
35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu

YORUMLAR
500

Recai Çakır, Bodrum, Turizm, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu - Son Dakika Ekonomi


4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada         
14:20
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20

Son Dakika Haberleri
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
13:45 Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin eurom var, özellikle Türk lirasına çevirmedim, Erdoğan görsün diye
13:44 Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak
13:40 Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün; Esra, Ozan'a her şeyi anlatacak mıdır?
13:33 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
13:30 Cem Yılmaz'dan yeni film: Galata Canavarı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 14:28:31. #1.13#
SON DAKİKA: 35 yıllık turizmci Meşealtı Otantik Kebap'ı kışın da devreye soktu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement