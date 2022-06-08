3600 ek gösterge kararının ardından emekli olmak isteyenler dikkat: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin - Son Dakika
Üye Girişi

3600 ek gösterge kararının ardından emekli olmak isteyenler dikkat: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin

08.06.2022 11:10

Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce dilekçe verenler 40 bin liranın üzerindeki emeklilik ikramiyesinden yararlanamayacak. Emeklilik planı olanların, emekli ikramiyesi artışından faydalanabilmek için bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ek göstergeyle ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK TARİH

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

BU YIL İÇİNDE EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYEDEKİ ARTIŞTAN YARARLANAMAYACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan ise hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıklamıştı. Buna göre, tüm memurların ek göstergelerinde '600 puan' artış olacak. Erdoğan, ''Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2200'den 3000'e çıkacak'' demişti. Erdoğan, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığının bin 234 ile bin 391 lira arasında, emekli ikramiyesinin ise 44 bin 500 ile 50 bin 150 lira arasında artacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz 'Yaşayan İnsan Hazinesi' 120 santimetrelik çini tabak yapıyor 'Yaşayan İnsan Hazinesi' 120 santimetrelik çini tabak yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge kararının ardından emekli olmak isteyenler dikkat: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kararının ardından emekli olmak isteyenler dikkat: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement