3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak - Son Dakika
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3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak

01.06.2022 12:01

Milyonların beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında çok önemli bir gelişme yaşandı. Erdoğan'a sunulan ayrıntılı çalışmanın kapsamında polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak.

Geçtiğimiz gün çalışmaları tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulması beklenen 3600 göstergenin detayları belli oldu.

BİRÇOK MESLEK GRUBU DAHİL EDİLDİ

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergeyle ilgili açıklamada bulundu. Bilgin'in açıklamasına göre 3600 ek gösterge düzenlemesine polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil edildi. Sıralanan meslek grupları, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte getirilen haklardan faydalanabilecek.

İLK GÖRÜŞME 16 ŞUBAT'TA YAPILDI

3600 ek göstergede ilk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi. 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu. Talep komisyonda görüşülerek son aşamasını aldı.

TÜM GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

3600 ek göstergede şu anda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Detaylı raporun sunulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı halinde, göstergenin detayları kamuoyu ile paylaşılacak ve hızla uygulanma aşamasına geçilecek.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: kademe derecesi 1100 olanıda kapsasaydı niye olmadı bunlarda bu devletin memuru degilmi Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak - Son Dakika


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