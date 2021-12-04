Üye Girişi
4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira? - Son Dakika

4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?

04.12.2021 09:41
4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Dövizde yükseliş sürerken, TCMB de elindeki tüm araçları kullanıyor. Merkez Bankası, 3 Aralık Cuma haftanın son işlem gününde döviz satışı yaparak ikinci kez müdahalede bulunmuştu. Dolar, euro ve sterlin, bir nebze de olsa gerilerken, sonra yeniden yükselişe geçti.

Özellikle dün gün içerisinde 13.88 TL'yi gören dolar, Merkez'in müdahalesinin ardından 13.40 TL'ye kadar düşmesinin ardından yeniden 13.80 TL'nin üzerine tırmanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Cumartesi ise dolar, euro ve sterlin fiyatları, dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor.

4 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 4 Aralık Cumartesi günü 13,71 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,7178 TL

SATIŞ: 13,7194 TL

4 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,5 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,5042 TL

SATIŞ: 15,5684 TL

4 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,16 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,1617 TL

SATIŞ: 18,2262 TL

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dün yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

Dün, gün içerisinde 13,88 TL'yi gören dolar kuru, müdahale sonrasında 13,40 TL'ye kadar geriledikten sonra yeniden 13,80 TL'nin üzerine yükseldi.

İKİ GÜN ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

1 Aralık Çarşamba günü de TCMB, vadeli ve spot piyasada dolar satarak kurlara müdahale etmişti. Söz konusu müdahalede öncesinde 13,95 TL'yi gören dolar kuru, 12,50 TL'nin altını gördükten sonra sert dalgalanma göstermiş, sonrasında tekrar rekor seviyelere yaklaşmıştı.

Sterlin, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira? - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık! 09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
09:41 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?
09:27 Özge Özpirinççi'den doğum sonrası ilk paylaşım: Mercan bebeğin kordon kanını sakladık!
09:21 Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?
09:14 Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!
09:06 Müteahhitler inşaat sektöründen endişeli: Şantiyelerin açılması çok zor
08:57 Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!
08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!
08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!
08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma
08:51 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan
Korkunç olay! Mali'de yolcu dolu otobüsü cayır cayır yaktılar: 33 ölü Korkunç olay! Mali'de yolcu dolu otobüsü cayır cayır yaktılar: 33 ölü         
09:36
Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu? Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?         
09:22
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı         
05:59
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 09:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: 4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement