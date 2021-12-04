4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Özellikle dün gün içerisinde 13.88 TL'yi gören dolar, Merkez'in müdahalesinin ardından 13.40 TL'ye kadar düşmesinin ardından yeniden 13.80 TL'nin üzerine tırmanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Cumartesi ise dolar, euro ve sterlin fiyatları, dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor.

4 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 4 Aralık Cumartesi günü 13,71 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,7178 TL

SATIŞ: 13,7194 TL

4 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,5 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,5042 TL

SATIŞ: 15,5684 TL

4 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,16 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,1617 TL

SATIŞ: 18,2262 TL