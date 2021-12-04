4 Aralık Cumartesi! Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Özellikle dün gün içerisinde 13.88 TL'yi gören dolar, Merkez'in müdahalesinin ardından 13.40 TL'ye kadar düşmesinin ardından yeniden 13.80 TL'nin üzerine tırmanmıştı. Piyasaların kapalı olduğu 4 Aralık Cumartesi ise dolar, euro ve sterlin fiyatları, dünkü kapanışına yakın seviyelerde işlem görüyor.
Dolar, 4 Aralık Cumartesi günü 13,71 TL bandında hareket ediyor.
ALIŞ: 13,7178 TL
SATIŞ: 13,7194 TL
Euro ise 15,5 TL bandında seyrediyor.
ALIŞ: 15,5042 TL
SATIŞ: 15,5684 TL
İngiliz sterlini ise 18,16 TL civarında hareket ediyor.
ALIŞ: 18,1617 TL
SATIŞ: 18,2262 TL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dün yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.
Dün, gün içerisinde 13,88 TL'yi gören dolar kuru, müdahale sonrasında 13,40 TL'ye kadar geriledikten sonra yeniden 13,80 TL'nin üzerine yükseldi.
1 Aralık Çarşamba günü de TCMB, vadeli ve spot piyasada dolar satarak kurlara müdahale etmişti. Söz konusu müdahalede öncesinde 13,95 TL'yi gören dolar kuru, 12,50 TL'nin altını gördükten sonra sert dalgalanma göstermiş, sonrasında tekrar rekor seviyelere yaklaşmıştı.
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