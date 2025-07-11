4 Öğrenci LGS\'de Tam Puan Aldı

Final Eğitim Kurumlarının, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak birinci olan 4 öğrencisine plaket verildi.

LGS kapsamındaki merkezi sınavından 500 tam puan alan 719 kişi arasında yer alan Final Eğitim Kurumları öğrencisi Tuna Tosun, Artun Arlıer, Ali Ekrem Uludağ ve Muhammed Mert Güneş için program düzenledi.

Final Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Oğuzhan Ertem, Adana Final Okulları'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, haklı gurur yaşadıklarını söyledi.

Kurumlarının 45 yıllık mazisinde, birçok öğrencinin birinciliğinin ve şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Ertem, bu yıl LGS'de tam puan alan öğrencilerini tebrik etti.

"Zor bir sınavdan geçerek buralara geldiler"

Ertem, birincilik elde eden öğrencilerin ailelerinin ve kendilerinin gururu olduğunu vurgulayarak "Zor bir sınavdan geçerek buralara geldiler. 2025 LGS'de öğrenciler çok ter döktü, zor sorular vardı. Onlar bu zorlukları aştılar ve beraber yarıştıkları arkadaşlarının arasında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak birinci oldular." diye konuştu.

Başarıda pay sahibi olan başta Final Eğitim Kurumları müdürleri ve öğretmenlerini de tebrik eden Ertem, şunları dile getirdi:

"Bu başarıda en büyük hisse, ailelerinin. Onları bugüne getiren, emek veren, başarılı ve güzel eğitim sunan ailelere de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada olan gençlerimiz 4 yıl sonra yine bu masada veya daha başka masalarda dereceli veya şampiyon olarak yer alacaklar. Ben buna inanıyorum. Bu yıl pek çok öğrencimiz de bir yanlışla bu masanın kıyısından geçti. Onların da inşallah 4 yıl sonraki üniversite sınavında bu başarıya ortak olmalarını umut ediyorum."

Tam puan alan öğrenciler mutlu

LGS'de tam puan alan öğrencilerden Ali Ekrem Uludağ da zor bir sınavı atlattıklarını belirtti.

İstedikleri puanı alamayanların üzülmemeleri gerektiğini ifade eden Uludağ, "Başarımı öğretmenlerime, emeğime ve azmime bağlıyorum. Diğer arkadaşlarım korkmasınlar. Düzenli ve istikrarlı çalışsınlar. Hiç vazgeçmesinler, düşüp kalkabilirler. Bazen 10 yanlış, bazen hiç yapmadım." dedi.

Artun Arlıer de kendisine her zaman yardımcı olan öğretmenleri ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ailesine teşekkür etti.

Ailesinin her zaman kendisini psikolojik olarak iyi tutmaya çalıştığının altını çizen Arlıer, "Düzenli bir çalışma, sabır ve iyi bir psikolojiyle sınavın üstesinden gelmeyi başardım. Başarılı olan arkadaşlarımı tebrik ederim." diye konuştu.

Muhammed Mert Güneş de öğretmen ve ailesine teşekkür ederek "Benden sonrakilerine tavsiyem; yanlışlarının üzerine gitsinler çünkü deneme sınavları yarışmak için değil yanlışlarımızı fark etmek içindir. Asla pes etmesinler. İlk günden son güne kadar aynı istikrarla devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Tuna Tosun da kendileri için zor bir yıl olduğunu anlatarak "Sınavda soruları çözebilen, çözemeyenler oldu. Emek verip de yapamayanlar için üzücü oldu. Sınavda kendini ve stresini kontrol etmek, sınav süresini yönetmek önemliydi. Çalışanın yapabileceği bir sınavdı. Sınava girecekler psikolojik olarak hiçbir zaman düşmesinler." önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından okul müdürü ve öğretmenleri, öğrencilere plaket ve hediye verdi.