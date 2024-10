Ekonomi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Barbaros Denizcilik Kulübü tarafından düzenlenen "4. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi" başladı.

Kartepe'de bir otelde düzenlenen kongrenin açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, denizcilik alanında atılacak her adımın, yapılan her yeniliğin yalnızca sektöre değil küresel geleceğe de büyük etkisi olduğunu belirtti. Boyraz, bu nedenle bilim ve teknolojiyi yakından takip etmenin, sürdürülebilir ilkeleri benimsemenin ve yenilikçi çözümler geliştirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Boyraz, kongrede akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin denizciliğin mevcut durumunu konuşacağını, geleceğe yönelik fikirler geliştireceğini ve bilgi alışverişinde bulunacağını anlattı.

Denizcilik sektöründe yetkin ve bilinçli bireylerin yetişmesinin ülkenin denizcilik gücünü arttırmakla kalmayacağını, aynı zamanda küresel denizcilik ekosistemine de katkı sağlayacağını vurgulayan Boyraz, "Denizcilik geniş alanı kapsayan, birçok farklı disiplini de içinde barındıran ülke ekonomisi içinde büyük paya sahip önemli bir sektördür. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak daha güçlü bir denizcilik sektörü için yaptığımız düzenlemeler, verdiğimiz destek ve teşviklerle hem çevreyi koruyor hem de sürdürülebilir deniz taşımacılığını destekliyoruz." diye konuştu.

Boyraz, denizcilik sektöründeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"2000 yılında 149 olan liman tesisi sayımız 2023'te 217'ye çıkmıştır. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise 190 milyon tondan 521 milyon tona çıkmış. Ülkemizde dış ticaretin miktar bazında yaklaşık yüzde 87'si deniz yoluyla yapıldığı dikkate alındığında son 21 yılda elleçleme rakamlarındaki yüzde 174'lük artış, Mavi Vatan'ın Türk ekonomisine sağladığı katkının en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Deniz taşımacılığı etkinliğini gösteren en önemli göstergelerden biri de güçlü filoya sahip olmaktır. Türk sahipli deniz ticaret filomuza baktığımızda, 2003 yılında 8,7 milyon DWT kapasitesiyle dünyada 18'inci sırada olan filomuz, hızla büyüyerek Temmuz 2024 itibarıyla 52,7 milyon DWT kapasiteye ulaşmış ve dünya sıralamasında 11'inci sıraya yükselmiştir."

"Ro-Ro taşımacılığı son 21 yılda yüzde 220 oranında arttı"

Boyraz, limanlarda elleçlenen yük miktarının da ciddi artış gösterdiğini bildirerek, "Son 21 yılda yüzde 174 oranında artış sağlanmış. Elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 400 gibi artışla rekor seviyelere ulaşmıştır. Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan yük miktarı 2023'te yüzde 3 artarak 12,7 milyar tona ulaşmışken, ülkemiz limanlarında 2023 yılında 521 milyon ton yük ile 12 milyon TEU konteyner elleçlenmiştir. Özellikle Aliağa, Kocaeli, İskenderun Bölge Liman Başkanlıkları idari sınırlarımızdaki tesislerimizde yük elleçlemeleri başı çekmiştir." diye konuştu.

Ro-Ro taşımacılığında da büyük başarılar elde edildiğine değinen Boyraz, 2023 yılında yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında yaklaşık 705 bin araç taşındığını, bunun son 21 yılda Ro-Ro taşımacılığında yüzde 220 oranında bir artışa tekabül ettiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da kongrenin ardından açıklanacak sonuç bildirgesi doğrultusunda Türk denizciliğinin geliştirilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatarak, kongreyi düzenleyen öğrencileri tebrik etti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Denizcilik Fakültesinin sadece denizcilik işletmeleri alanında değil, makine anlamında da ilerleme kaydedeceğine dikkati çekerek, " Türkiye'de denizcilikteki dizayn işinde öne çıkmanın önemli olduğunun farkındayız. Bir milimetre kalifikasyon farkı bile ürettiğiniz deniz araçlarının başarısını, dünya klasmanındaki yerini ileriye taşıyacaktır. Bunu yapabilecek potansiyele sahip bir ilde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kongrenin açılış törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Sürdürülebilirlik, küresel kentler, tedarik zinciri yönetimi, denizcilik sigortaları, denizcilikte kariyer gibi konuların ele alınacağı kongre, yarın sona erecek.