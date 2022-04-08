4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı - Son Dakika
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4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı

08.04.2022 00:57
4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum'un dördüncüsü, gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum'un dördüncüsü, gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

İlçedeki alış veriş merkezindeki açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Anadolu'nun farklı yörelerinde üretilen lezzetli ve yöresel peynir çeşitleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Endüstriyel firmaların rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışan peynir zanaatkarlarının ürettikleri doğal peynirleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak ve doğal peynirlerin pazardaki yerini güçlendirmek hedefiyle başlatılan organizasyona, Bodrum ve Muğla'nın yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesinden peynir üreticileri katılım sağladı.

Uluslararası Peynir Festivali'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve organizasyon ile ilgili bilgiler veren Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği Basın Sözcüsü Eren Artu, "Festivalimize katılan 25 üreticimiz, 4 kooperatifimiz, 2 büyükşehir belediyesinin getirdiği tezgahlarında 160'dan fazla peynir çeşidini tatma ve dilerseniz satın alma imkanı bulacaksınız" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir Bodrumlu Belediye Başkanı olarak doğal gıda ile beslendiklerini ve bunun sağlıklı yaşam için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bizler Bodrum'da doğduk, büyüdük ve Bodrumlu olarak hep tarımın içerisinde olduk. Bodrum'da o zaman turizm yoktu. Bizler mandalina bahçelerinde doğduk, büyüdük. Büyüklerimizin yakınında büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız vardı. Büyüklerimiz onları otlaklara götürürdü. Peynirlerini sütlerini yaparlar onlarla beslenirdik. Doğal yedik, doğal içtik. Sağlıklıysak bu yüzden diyebilirim. Biz, Bodrum'da bunu yaşadık. Turizm sonradan geldi" diye konuştu.

Yerelde üretip yerelde tüketmenin önemine değinen Başkan Aras, "Bodrum çok zengin, hala tarımla uğraşmış toprakta yorulmuş insanların yaşadığı bir bölge. Oraları desteklemeye çalışıyoruz. İnsanların potansiyelinin farkına varması lazım. İklim krizi ve karbon salınımı şu anda dünyanın önündeki en büyük tehdit, bunun için biz uzağa gitmeyeceğiz. Yerelde üretip yerelde tüketeceğiz. Yani Karaova'da, o güzel topraklarımızda üretelim, Bodrum'da tüketelim. Dışarıdan buraya sebze, meyve getirmeyelim. Onun için biz, bunları desteklemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavaş gıdanın, sağlıklı yaşamak isteyen, kendisine ve doğaya kıymet veren herkesin öncelemesi gerektiği bir konu olduğunu ifade eden Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Gıda sektörü, tüm sektörlerle doğrudan ya da dolaylı olarak mutlaka ilişkisi olan bir sektör. Gıda yaşamın bizzat kendisi. Dünya nüfusu 2000 yılında yaklaşık olarak 6.1 milyar civarıydı. 2020 verilerinde bu sayı 8 milyara yaklaştı. Dünya kalabalıklaştıkça gıdanın değeri her geçen gün artıyor. Yavaş üretim de bu noktada devreye giriyor. Dünya nüfusu artınca o nüfusu beslemek için hızlı üretmek ve hızlı yedirmek zorundasınız. Bu denklemi düşündüğünüz zaman eğer sağlıklı ve güzel yaşamak istiyorsanız yavaş tüketecek ve yavaş yaşayacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde emeği geçenlere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Gerçekleştirilen Temel Devran defilesi ve folklor gösterisinin ardından Başkan Aras ve beraberindekiler, festival alanında bulunan stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Festivalde atölyeler, gezi ve tadım etkinlikleri olacak. Yöresel ürün tezgahlarının kurulacağı festival alanında söyleşi, seminer ve eğitimler düzenlenirken kitap imza günleri de gerçekleştirilecek. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı - Son Dakika


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