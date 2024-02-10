40 Yıldır Yaptığı Meslek Mesleği Teknolojiye Yeniliyor - Son Dakika
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Ekonomi

40 Yıldır Yaptığı Meslek Mesleği Teknolojiye Yeniliyor

40 Yıldır Yaptığı Meslek Mesleği Teknolojiye Yeniliyor

Mersin'in Mut ilçesinde 40 yıldır semercilik yapan Üstün Topaktaş, patpat motorlarının çoğalmasıyla işlerinin düştüğünü ve artık semer satamadığını söyledi. Patpat motorlarının kullanımının artmasıyla semerci sayısının da azaldığını belirten Topaktaş, mesleğinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Teknolojinin gelişmesiyle semercilik mesleğinin gerilemesi, Topaktaş'ın ayakta kalma mücadelesi vermesine neden oluyor.

10.02.2024 23:35
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40 yıldır yaptığı meslek mesleği teknolojiye yeniliyor

Mersin'in Mut ilçesinde patpat motorlarının çoğalmasıyla işleri düşen semer ustası, satamadığı için mesleğini yapamadığını söyledi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 40 yıldır yaptığı semercilik mesleği teknolojiye yenilince artık semer satamayan Üstün Topaktaş, "5 ayda bir semer satamaz hale geldim" dedi.

Mersin'in Mut ilçesinde daha önceleri 10 tane olan semerci sayısı, son yıllarda patpat motorlarının çoğalmasıyla 1'e düştü. Patpat, motorlarının işlerini bitirdiğini belirten ilçenin son semerci ustası 51 yaşındaki Üstün Topaktaş, 40 yıllık mesleğiyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Topaktaş, baba mesleği olan semerciliğe 10 yaşında başladığını ve meslek hayatını ise 40 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Topaktaş, "Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam vefat ettikten sonra tek başıma yapıyorum. 10 yaşından beri bu meslekle uğraşıyorum. Fakat meslek bitme noktasına geldi" dedi.

"Bu mesleği Patpat motorları bitirdi"

Bu mesleği teknolojinin gelişmesiyle kullanımı artan Patpat motorlarının bitirdiğini kaydeden Topaktaş, "Patpat motoru semerciliği bitirme noktasına getirdi. 5-6 aydır bir semer satamıyorum satamayınca meslek bitti. Köylere gidiyorum satış olmuyor ben dayanamaz oldum. Bir çobanlarda var eşek. Çoban bir semer aldığı zaman 3-4 sene gidiyor. Sadece çobanlara satar olduk. Eskiden odun çekerlerdi şimdi odun işi de yok traktörle, patpatla çekiyorlar onun için meslek bitti" diye konuştu.

"Satamadığım için yapmıyorum meslek bitti"

Topaktaş, semerleri satmak için Karaman, Gülnar, Ermenek tarafına götürdüğünü ama oralarda da satamadığını belirterek, "Eskiden iş gelirdi. Yalnız 2-3 senedir kimse gelmez oldu. Onlarda patpata döndü. Aşağı yukarı 5 ayda bir semer satamaz hale geldim. Bir semerin maliyeti bin 500 ile 2 bin lira arası. Bende 3 ile 3 bin 500 liraya satıyorum. Üç günde bir semer yaparım. Bin 500 lira maliyetinden 2 bin lira kalır ama iki ayda üç ayda bir semer satıyorum kurtarmıyor. Bir semerin işçiliği 3 gün 4 gün sürüyor. Semerin malzemesi keçesi Kahramanmaraş'taki keçe ustasından gelir. Derisi İzmir Tire'den gelir. Ağacı kayısı ağacıdır. Burada kayısıyı kesen bahçecilerden tedarik ederiz. O şekilde hızara götürürüm. Orada kestiririm. Bir günde keçesini. Üç günde normal olsa dört günde bir semer ayda en fazla yapacak olduğum 5-6 semer. Onu da satamıyorum, satamadığım için yapmıyorum meslek bitti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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