47'inci Apimondia Kongresi - Son Dakika
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47'inci Apimondia Kongresi

25.08.2022 15:56
47'inci Apimondia Kongresi

47. Apimondia – Dünya Arıcılık Kongresi, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK'ları bir araya getiriyor.

47. Apimondia – Dünya Arıcılık Kongresi, bu yıl da arıcılar, bilim insanları, üreticiler, arılara gönül vermiş kişiler ve STK'ları bir araya getiriyor. 127 farklı ülkeden 12 bin 500'ün üzerinde kişi İstanbul'da Dünya arıcılık kongresi Apimondia'da buluşuyor. Kongre Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin desteği ve BEE'O Propolis'in Gümüş Sponsorluğu'nda düzenleniyor.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Apimondia Başkanı Jeff Pettis, 47. Apimondia kongresini İstanbul'da gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Bu yılın mottosunun "Arılar Dünya'yı Birleştiriyor" olduğunu belirten Jeff Pettis, arı ürünlerinin tüm dünyada bilinirliğinin ve kullanımının arttırılması için bizler, arıcılar ve üreticiler olarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz diye sözlerini noktaladı.

Akabinde söz alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Dünyanın buluşma noktası olan İstanbul'da siz değerli konuklarımızı ağırlamaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Bizler arıyı, çevreyi, arıcıyı ve doğayı korumalıyız. Özellikle arıcılarımızın arılıkta kullandıkları tüm malzeme ihtiyaçlarının bizler tarafından karşılanması esastır. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dünyada, arı ürünleri üretimi konusunda Çin'den sonra ikinciyiz. Fakat Türkiye'ye hep birinci sırada olmak yakışır" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Başkanı Ziya Şahin ise "Anadolu coğrafyasında yer alan ülkemizde 12 bin civarında bitki taksonu bulunmaktadır. Bu bitkilerin 3 bin 640'ı ise Türkiye'ye endemiktir. Bu sayede de Anadolu coğrafyasından elde edilen arı ürünlerinin kalitesi çok daha yüksektir ve diğer coğrafyalarda üretilen ürünlere göre en az 3 kat daha yüksek biyolojik aktivite göstermektedir. Burada Sayın Apimondia Başkanı Jeff Pettis'ten bir ricada bulunmak istiyorum. Bu kadar zengin içeriğe sahip olan Anadolu arı ürünleri ile projeler geliştirmeli ve FAO'nun (Gıda ve Tarım Örgütü) önüne çıkmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kongrenin ana sponsorlarından olan BEE'O Propolis Kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'da; "Biz de her iki yılda bir düzenlenen APIMONDIA Kongresi'nde yer almaktan çok mutluyuz. Alanında uzman bilim insanlarının 200 farklı sunum gerçekleştireceği bu kongrede ben de bilimsel programda da yer alıyor olacağım. İlk olarak; Pediatrik onkoloji hastalarında propolis ile ağız bakımı oral mukozit gelişimini etkiler mi, ikinci olarak; Üretilen Ballarda Isıl İşlemin İnvertaz, Diastaz ve HMF (Hidroksimetilfurfural) Üzerine Etkisi. Son olarak; Bal arısı (Apis mellifera L.) zehiri ve arı ürünleri ile zenginleştirilmiş krem formülasyonlarının geliştirilmesi adlı 3 farklı bilimsel sunum gerçekleştireceğim" dedi. Dünyada arıcılık sektörüne dair son teknolojik ve akademik bilgilerin paylaşıldığı bu prestijli kongre sayesinde arıcılık sektörüne yön veren firmalarla bir araya geldiğini hatırlatan Dr.Tanuğur şöyle devam etti: "Türkiye'deki arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki arılar ve arıcılık ekosistem ve yeşil bitki örtüsünün sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Arılar, özellikle bal arıları (Apis mellifera L.) besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çiçekli bitkiler ve meyve ağaçlarından polen ve nektar toplarken bitkilerin polinasyonuna (tozlaşma) ve ürün artışına da katkı sağlamaktadır. FAO verilerine göre; dünya nüfusunun yüzde 80'nin beslendiği 100 ürün arılar tarafından tozlaştırılmaktadır. Ayrıca ekosistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında mahsul üretiminin yüzde 35'ini etkilemektedir. Dolayısıyla arılar olmazsa, bitki olmaz, canlı olmaz, insan olmaz".

Kongre'de yer alan çok değerli hocalardan Prof. Dr. Sevgi Kolaylı; "Anadolu Propolis Ekstraktlarının Anti-quorum sensing, Anti-biyofilm ve Anti-swarming Aktiviteleri", Doç. Dr. Aslı Özkök; "Arı poleni yüklerinin palinolojik analizindeki gelişmeler", Dr. Enes Güler; "Anadolu propolisinin Covid-19 üzerindeki etkisinin sağlık çalışanlarında değerlendirilmesi", Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu; "Kanat alanı ölçümü ile bal arısı biyoçeşitliliğinin ayırt edilmesi", Hüseyin Şahin;" Ratlarda Arı Poleni Biyokimyasal Özellikleri ile Kronik Hareketsizlik Stresi Arasındaki İlişkiler" ve Oktay Yıldız; "Propolis Ekstraktlarından HIV-1-Ters Transkriptaz İnhibitörlerinin Tanımlanması ve Karakterizasyonu" adlı bilimsel sunumlarını bu kongrede sunacaklar. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Dünya Arıcılık Kongresi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 47'inci Apimondia Kongresi - Son Dakika

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