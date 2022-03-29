5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi'nde buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi'nde buluşacak

29.03.2022 17:04
5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi'nde buluşacak

"EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda bir...

"EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda bir araya getirecek.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Ticaret Odası öncülüğünde ve çok sayıda kurum ve kuruluşun paydaşlığında 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi", iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılacak ilk adımın yerel yönetimlerden başlaması gerektiği bilinciyle Ankara, Gaziantep, Konya, Hatay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarını "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturumda bir araya getirecek.

İklim değişikliği ile yerelden mücadelenin yollarının tartışılacağı oturuma Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmacı olarak katılacak.

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturum, Zirve'nin ilk gününde ATO Congresium Ana Salon/Biotrend'de gerçekleşecek. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Konya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İklim Değişikliği, Balıkesir, Ankara, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi'nde buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: 5 büyükşehir EKO İKLİM Zirvesi'nde buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement