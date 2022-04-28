5 ilde kesintisiz enerji için önlemler alındı - Son Dakika

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Ramazan Bayramı'nda vatandaşların elektrik dağıtımından kaynaklı herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için trafo, iletim hatları ve bağlantı noktalarına bakım çalışması yaptığını açıkladı.

Hazırlıklar tamamlandı

Ramazan Bayramı'nda kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama noktasında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 7/24 hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaların devam edeceği bildirildi. Müşteri memnuniyeti ilkesi ile tedbirleri en üst seviyeye çıkaran YEDAŞ, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek olası arızalara karşı bakım ve onarım çalışmalarını gözden geçirerek Ramazan'a hazır olduklarını belirtti. Sorumlu olduğu 5 ilden müşterileriyle kontrollü ve kaliteli iletişim kurmak için hizmet veren ve en son gelişmiş teknolojiye sahip YEDAŞ'ın 186 nolu elektrik arıza hattı her an ulaşılabilir bir iletişim merkezi olarak hizmet verirken, 186 nolu elektrik arıza hattına bağlı arıza ekipleri de 7/24 görevlerinin başında olacak. Buna bağlı olarak özel ekipler de kuran YEDAŞ, 5 ilde hazırladığı Ramazan ayı ekiplerini de olası büyük arızalarda anında müdahale etmesi için hazır halde bulunduracak. Müşteri memnuniyetini benimseyen YEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Şirketimize ait web sitesinde oluşturduğumuz öneri, talep, şikayet formlarıyla ve 05301060186 WhatsApp hattımız ile müşterilerimiz bizimle iletişime geçebilmektedir" denildi.

"En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Ramazan Bayramı'nın huzurlu bir şekilde geçirilmesi için adeta seferber olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor. Görevimizi en iyi şekilde yaparak, sorumluluk alanımızda bulunan 5 ile hizmet götürüyoruz. Elektrik dağıtım sektörünün 'lider' ve 'rol model' şirketi olma yolunda büyük adımlar atan YEDAŞ, 'mükemmellik yolculuğundaki' performansını sürekli olarak geliştirmekte ve kesintisiz, hızlı ve saygılı hizmet anlayışını müşteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

Genel Müdür Bora konuşmasının sonunda tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - SAMSUN