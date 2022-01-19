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550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor

19.01.2022 16:36
550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 550 bin metrekare alana kurulacak olan Lojistik Köyün alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 550 bin metrekare alana kurulacak olan Lojistik Köyün alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sivas'ta 40 STK başkanından oluşan Başkanlar Kurulu üyeleri, Demirağ OSB ve Lojistik Köy alanında incelemelerde bulundu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken başkanlığında gerçekleştirilen programda Başkanlar Kurulu üyeleri Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe ve TCDD yetkililerinden bilgi aldı.

"Proje imza aşamasında"

STSO Başkanı Mustafa Eken burada yaptığı açıklamada, "Buradaki amacımız STK başkanlarımızın şehrin her bölgesine sahip çıktığını göstermek, üyelerimiz adına hepimiz buradayız. Lojistik Köy, 550 bin metrekare bir alana kurulacak ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Burada TCDD Bölge Müdür Yardımcımız bize bilgilendirme yaptı. Daha önce ihaleyi alan ilk firma iptal etmişti. İkinci firmanın yine iptali söz konusu olmuştu. Fakat ihale üçüncü bir firmaya verilmiş. Proje imza aşamasında. Lojistik Köy, Sivas için ve Demirağ OSB için çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu Cazibe Merkezi müjdesiyle Lojistik Köyün daha önemli olduğu ortaya çıktı. O yüzden Lojistik Köyümüze ve Demirağ OSB'mize sahip çıkacağız. Buranın bir an önce bitmesi için Bakanlık nezdinde takiplerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"İptal oldu gibi söylemlerin gerçek olmadığını görmüş olduk"

Başkan Eken, "Sağ olsun devletimiz Sivas'a her şeyin en iyisini veriyor. Demirağ için Cazibe Merkezini verdi. 1'inci OSB'ye verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlar Kurulumuzun hepsi bu konuda çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Lojistik Köy içinde kamuoyundaki gecikti, iptal oldu gibi söylemlerin gerçek olmadığını görmüş olduk. Sivas Lojistik Köyü yapılıyor, yapılacak. Başkanlar Kurulumuz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, Valimiz hep birlikte Lojistik Köye ve Demirağ OSB'ye sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehrimize hem Demirağ OSB'miz, hem fabrikalarımız, hem de Lojistik Köyümüz hayırlı olsun. Başkanlar Kurulumuzdaki Başkanlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Şehirlerine sahip çıktıkları için. Başkanlar Kurulu olarak çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - SİVAS

550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor
550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor
550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor
550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor
550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor

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Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 550 bin metrekare alana kurulacak, altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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