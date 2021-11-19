56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
19.11.2021 10:53
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatılmasına karar verdi. İşte SPK'nın kapatma kararı aldığı internet sitelerinin listesi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.
İŞTE KAPATMA KARARI ALINAN SİTELER
- eniyiaracikurum.net
- referancefx19.com
- royexmarkets29.com
- livafx8.com
- compaqfx.com
- finanscapitalmarkets32.com
- lp.olivemarkets97.com
- olivemarkets97.com
- tr.fx-yurtdisi.biz
- tr.forexanalizlerim.net
- poundfx43.com
- fbs-turkey-broker.com
- destekfx81.com
- 62galafx.com
- lotascapital66.com
- fundfx20.com
- gafx69.com
- yapifx33.com
- forexekaydol44.com
- priceboxfx20.com
- idolfx40.com
- fibermarkets37.com
- balfx52.com
- truvafx42.com
- liberalfx46.com
- trforex44.com
- demoforeks67.com
- demohesapac50.com
- forextr85.com
- zesforex39.com
- 8balansfx.com
- phaseforex83.com
- hftrade26.com
- gannmarkets80.com
- ekolfx137.com
- gkmforex67.com
- klasfx114.com
- idealfx60.com
- kalefx88.com
- yorkmarkets23.com
- forexnedir49.com
- albabrokers10.com
- indexfx21.com
- winexmarkets40.com
- hizlifx148.com
- trendfx102.com
- mobilfx11.com
- optimumglobalmarkets4.com
- 10degerfx.com
- lidyafx27.com
- asalfx11.com
- turkce.yabanci-fx.biz
- yatirimasistani3.com
- en-iyi.yurtdisi-fx.com
- moneytrade18.com
- forexsirketleriarastirmalari.com
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