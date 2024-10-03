5G ile Dijital Dönüşüm: 2026 Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

5G ile Dijital Dönüşüm: 2026 Hedefi

Turkcell Genel Müdürü Koç, 2026'da 5G'nin verimlilik ve karlılığı artıracağını duyurdu.

03.10.2024 11:16
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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G teknolojisinin, uçtan uca gecikmenin en az olduğu, internet hızının ve kapasitenin arttığı bir teknoloji olduğunu belirterek, "2026'ya geldiğimiz zaman bütün vatandaşlarımız ve bütün işletmeler bu teknolojiyi kullandıklarında verimlilikleri ve karlılıkları artacak diyebiliriz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koç, Turkcell olarak 30 yıl önce bir telefon operatörü olarak başladıkları iş hayatlarında artık Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji firması haline dönüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük operatörü Turkcell olarak, en kaliteli uçtan uca hizmeti verebilecek tek firma olduklarını dile getiren Koç, "Bağlantısını sağladığımız gibi uçtan uca vermiş olduğumuz hizmetlerle, müzik ve TV+ yayınımızla, uçtan uca anlık mesajlaşma uygulamasıyla bir vatandaşımızın dijital dünyada olan ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak bir firma haline dönüştük." diye konuştu.

Koç, kablosuz iletişim altyapılarının en önemli özelliklerinden birisinin dijital dönüşüme etkisine ilişkin, altyapıların, dijital teknolojileri kullanmaya ve onlarla ilgili yeni ürünler geliştirmeye ön ayak olduklarını söyledi.

"Dijital yolları yapıyoruz ve bu yolların en kalitelisi de 5G teknolojisi"

Koç, şunları kaydetti:

"Dijital yolları yapıyoruz ve bu yolların en kalitelisi de 5G teknolojisi. Bugün burada vatandaşlarımıza 2026 yılında sunacağımız 5G teknolojisinin bir uygulamasını gösterdik. 5G teknolojisi, uçtan uca gecikmenin en az olduğu, internet hızlarının arttığı, kapasitenin arttığı bir teknoloji. 2026'ya geldiğimiz zaman bütün vatandaşlarımız ve bütün işletmeler bu teknolojiyi kullandıklarında verimlilikleri ve karlılıkları artacak diyebiliriz."

Koç, gençlerde teknolojinin doğru ve olumlu yöndeki kullanımının önemine değinerek, TEKNOFEST 2024 standında gösterilen, "Dijital Ebeveyn" kampanyasına dikkati çekti.

Anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden bir kanalları olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Ebeveynlere nasıl dijital bir ebeveyn olacaklarını anlatıyoruz. Çünkü teknolojiyi kullanmak çok önemli. Kullandığımız teknolojiyi doğru şekilde kullanmak daha önemli. Gittiğimiz internet sitelerinin veya bastığımız düğmelerin farkında olmamız lazım. Çünkü dijital dünyadaki en önemli şey farkındalık. Neyi nasıl kullandığımızı bilebilmek için eğitimler veriyoruz. Turkcell Akademi ile de bütün vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 5G ile Dijital Dönüşüm: 2026 Hedefi - Son Dakika

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