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6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira? - Son Dakika

6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira?

06.12.2021 07:51
6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Dövizde yükseliş sürerken, TCMB de elindeki tüm araçları kullanıyor. Merkez Bankası, 6 Aralık Pazartesi haftanın son işlem gününde döviz satışı yaparak ikinci kez müdahalede bulunmuştu. Dolar, euro ve sterlin, bir nebze de olsa gerilerken, sonra yeniden yükselişe geçti.

Bugün 06 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7007 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 06:15 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6957 TL ve satış fiyatı ise 13,6957 TL oldu.

6 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 6 Aralık Pazartesi günü 13,70 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,7007 TL

SATIŞ: 13,7111 TL

6 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,47 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,4714 TL

SATIŞ: 15,5232 TL

6 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,11 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,1181 TL

SATIŞ: 18,1464 TL

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dün yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

İKİ GÜN ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

1 Aralık Çarşamba günü de TCMB, vadeli ve spot piyasada dolar satarak kurlara müdahale etmişti. Söz konusu müdahalede öncesinde 13,95 TL'yi gören dolar kuru, 12,50 TL'nin altını gördükten sonra sert dalgalanma göstermiş, sonrasında tekrar rekor seviyelere yaklaşmıştı.

6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Ekonomi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira? - Son Dakika Ekonomi


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