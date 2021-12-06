6 Aralık Pazartesi Dolar, euro, sterlin kaç lira?

Bugün 06 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7007 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 06:15 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,6957 TL ve satış fiyatı ise 13,6957 TL oldu.

6 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 6 Aralık Pazartesi günü 13,70 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,7007 TL

SATIŞ: 13,7111 TL

6 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,47 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,4714 TL

SATIŞ: 15,5232 TL

6 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,11 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,1181 TL

SATIŞ: 18,1464 TL