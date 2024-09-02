6 Şubat depremlerinden etkilenen işyerlerine yeni işyeri tahsisi için ön talep toplanacak - Son Dakika
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Ekonomi

6 Şubat depremlerinden etkilenen işyerlerine yeni işyeri tahsisi için ön talep toplanacak

6 Şubat depremlerinden etkilenen işyerlerine yeni işyeri tahsisi için ön talep toplanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sivas karayolunda yapımına başlanan 714 adet işyeri, depremden etkilenen ve yıkılan işyerlerine tahsis edilmek üzere ön talep toplamaya başlayacak.

02.09.2024 13:11
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6 Şubat depremlerini ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sivas karayolunda yapımına başlanılan 714 adet işyerinin, işyeri yıkılan ve ağır hasarlı olanlara verilmesi için ön talep toplanacak.

Malatya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Akif Gülaçtı, beraberinde kurum yöneticileri ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret ederek, Altay Kışlasında yapılan 714 dükkanın hak sahiplerine teslim edilmesi için istişarede bulunuldu.

6 Şubat depremlerden etkilenen işyerleri için hak sahiplerine teslim edilmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Altay Kışlasında oluşturulan sanayi sitesi alanında yapımı tamamlanmak üzere olan ve 120'şer metrekare büyüklüğündeki 714 adet işyerleri için ön talep toplanacağı, işyerleri yıkılan veya ağır hasarlı olan talep sahiplerinin oluşturulan formu doldurarak 27 Eylül 2024 tarihine kadar Malatya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 6 Şubat depremlerinden etkilenen işyerlerine yeni işyeri tahsisi için ön talep toplanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 Şubat depremlerinden etkilenen işyerlerine yeni işyeri tahsisi için ön talep toplanacak - Son Dakika
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