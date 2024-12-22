614 Firmaya İzin Belgesi Düzenlendi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 614 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 3 hariçte işleme izin belgesi ile 113 yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 21, resen 13 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.???????