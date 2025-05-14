7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu - Son Dakika
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Ekonomi

7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda üreticilerini 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Çeşitli ürünlerin eklendiği listeye dahil edilen 7 sucuk firması dikkat çekerken, mevzuata aykırı üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satılan sucuk markası da yer aldı.

14.05.2025 08:44
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ettiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitti. 13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.

7 SUCUK MARKASI İFŞA OLDU

Bakanlık tarafından duyurulan listeye son olarak Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli üretim gerçekleştiren firmalar dahil edilirken, hileli üretim yaptığı duyurulan firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.

İfşa edilen markalar şu şekilde:

- Öztürk Sucukları'nda sakatat (baş eti) tespit edildi. Bu marka Sakarya'da üretim yaparak Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini gönderiyor.

- Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi. Bu marka Altun Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından üretiliyor.

- Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya olduğu ortaya çıktı. Bu markayı Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited şirketi üretiyor.

- Ceylaner marka piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı ortaya çıktı.

- Afyon Keyf-i Sucuk markası ile satışa sunulan ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

- Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Bu marka, Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretiliyor.

- Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.

7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, İstanbul, Sakarya, Ekonomi, Sağlık, Afyon, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Adaletli Yorum:
    Millet yedikten sonra geçmiş olsun. İl ve ilçe girişlerine maliyeci dikip paranın peşine düşene kadar devletimiz her fabrikanın kapısına gıda denetçisi dikip halk sağlığını korumanın peşine düşmeli. Vatandaşa kurtlu, kanser yapıcı zıkkımı yedirdikten sonra meydanda kilo ölçsen ne olur ölçmesen ne olur. 164 5 Yanıtla
  • Başım Ağrıyo:
    Millete neler yedirmişler başlık..bence başlık bunu kontrol etmesi gereken bu arada ne yapiyodu..bunu yapana sor vatan millet sakarya der heyttttt yürü beee.. 58 2 Yanıtla
  • tolga altun:
    dedi ve satilmaya devam etti 45 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Abi marka kelimesini merdiven altı üreticilerinde kullanmayın, bunlar sadece izin belgesi alıp sucuk üreten dükkanlar, marka ne demek, 27 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    kalite ve ülkede kendine isim yapmış markalar dışında hiç bir gıdayi almıyorum almayın 3 lira fazla olsun lezzetli ve güvenilir gıdalar tuketin 21 1 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    güler sucukları nasıl acaba.. ... 17 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Doymadınız vatandaşa at eti, it eti yedirmeye, yedirmeye it soyları 15 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Akkoyun markası diye bir marka varmış.Çok dikkat çekici deği lmi?Dalga geçer gibi resmen...Müstehak bu millete...Adına layık suçuk markası üretip piyasa sürmüşler...Akkayun sucukları yemede yanında yat!der gibi... 14 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Piyasada dağıtıldı afiyet olsun mu diyorsunuz? Niçin toplatılmıyor?. 9 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şükür domuz yedirmemişler bize. 5 1 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    millet her poğu yerken nerdeydiniz denetçiler 4 1 Yanıtla
  • 250934:
    zaten sucuk salam sosis tavuk cips kola gazoz strbx kahveyle işim olmaz 3 2 Yanıtla
  • Ers Çky:
    bir markanın arkasında Afyon yazıyorsa defalarca düşünün her haberde Afyon önde gelen iller arasın da 4 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ne markası la atmışsın yine 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu - Son Dakika
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