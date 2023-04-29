Kamu işçisinin maaş zammı için görüşmeler sürüyor! 1 Mayıs'a kadar imzaların atılması bekleniyor - Son Dakika
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Kamu işçisinin maaş zammı için görüşmeler sürüyor! 1 Mayıs'a kadar imzaların atılması bekleniyor

29.04.2023 17:18

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor. 1 Mayıs'a kadar imzaların atılması beklenirken masada 2 farklı zam senaryosu var. Konu hakkında bir değerlendirme yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretli olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız." dedi.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kadar imzalanması bekleniyor.

"NİHAİ KARARI SENDİKALARIMIZLA ÇIKARTACAĞIZ"

Pazarlıkta son aşamaya gelinirken Bakan Bilgin'den konu hakkında bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretli olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız." dedi.

"TEMMUZ ZAMMINI REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri önemli çünkü kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var."

TÜRK-İŞ: BİZ 15 BİN TL TEKLİF ETTİK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz gün 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.

YORUMLAR (12)
  • hüseyin uzunbacak: İşçiye 50,000 bile az .. masa başı büro memuruyla kiyalayamazsiniz. 8-10 yeter düz memura ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan Atalay: İşçi oturduğu yerden para kazanmıyor Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Orhan Yüksel: Kamuda işçi memur arasındaki maaş farkı açıldıkça huzur bozulur. İşçi kurum wmirinden fazla maaş alması sizce normal mi? Sadece çay veren bir işçi ile çayı verdiği memur arasındaki maaş farkı en az 0. Kurum amirinden fazla maaş alan bir işçi. Ne kadar adil bir düzenleme. Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
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Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu işçisinin maaş zammı için görüşmeler sürüyor! 1 Mayıs'a kadar imzaların atılması bekleniyor - Son Dakika


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