Kamu işçisinin maaş zammı için görüşmeler sürüyor! 1 Mayıs'a kadar imzaların atılması bekleniyor

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bu kapsamda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kadar imzalanması bekleniyor.

"NİHAİ KARARI SENDİKALARIMIZLA ÇIKARTACAĞIZ"

Pazarlıkta son aşamaya gelinirken Bakan Bilgin'den konu hakkında bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretli olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız." dedi.

"TEMMUZ ZAMMINI REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ELE ALACAĞIZ"

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri önemli çünkü kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var."

TÜRK-İŞ: BİZ 15 BİN TL TEKLİF ETTİK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz gün 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız." dedi.