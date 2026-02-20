Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor - Son Dakika
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

20.02.2026 14:32
İran riyali dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşarken, yaklaşık 735 dolara sahip bir kişi kur farkı nedeniyle ülkede milyarder seviyesine ulaşabiliyor; ekonomik kriz halkın alım gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor.

İran'da ulusal para birimi riyal, ekonomik krizin derinleşmesiyle ABD doları karşısında rekor değer kaybetti. Serbest piyasada 1 ABD doları yaklaşık 1,4–1,6 milyon riyal seviyelerinde işlem görüyor, bu da riyalin satın alma gücünün dramatik şekilde eridiğini gösteriyor.

HALKIN TASARRUFLARI YOK OLDU

Bu derin değer kaybı, halk arasında tasarrufların yok olması ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması gibi sonuçları beraberinde getiriyor.

735 DOLARI OLAN MİLYARDER SINIFINA GİRİYOR

Riyalin bu kadar düşük seviyelere inmesi, ülke içinde 735 dolar gibi nispeten küçük bir döviz birimine sahip bireylerin bile "milyarder" sınıfına girebilecekleri bir ekonomik eşitsizlik görünümü ortaya çıkarıyor. Bu ölçekte bir yoksullaşma, para biriminin gerçek değerini yitirdiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

YÜKSEK ENFLASYON SORUNU

Uzmanlar, yaptırımlar, iç ekonomik yönetim sorunları ve yüksek enflasyonun riyalin çöküşünde etkili olduğunu belirtiyor. Bu durum, halkın alım gücünü büyük ölçüde düşürürken, protestoların ve ekonomik endişelerin artmasına yol açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Türkiye sonu aynı böyle bademler kaçacak kalanı bakalım kim temizleyecek 41 41 Yanıtla
    durgunmustafa02 durgunmustafa02:
    hayalperest fiko 7 11
  • Ahmet Yasin Simsek Ahmet Yasin Simsek:
    735 dolar alıp İran'a geçiyorum ben :) 26 1 Yanıtla
  • Ali Bayar Ali Bayar:
    32780 tl ediyor. 6 sıfır ekleyince 32 780 000 000 13 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    iphone almak lazım ordan 1 1 Yanıtla
  • Ugras Ugras Ugras Ugras:
    TÜRKİYENİN DUR DEMEZSE HALKIN 5 YIL SONRAKİ HALİ. 0 1 Yanıtla
