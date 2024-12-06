8. İstanbul Ekonomi Zirvesi: Yapay Zeka Vurgusu

Ekonomi

Türkiye ve çok sayıda ülkeden iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "8. İstanbul Ekonomi Zirvesi" ikinci gününde devam ediyor.

İkinci günün açılışında konuşan Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, yapay zekanın ekonomiler için önemine değindi.

Etkinliğe katılan özel sektör liderlerinden, akademisyenlerden çıkan tavsiye kararlarının zirve sonucunda bütün kesimlere ulaşacağını ve uygulamaya alınacağını belirten Kulaksız, şunları kaydetti:

"Bu kararlar hepimiz için büyük önem taşıyor, hem kamu liderleri hem özel sektör hem de uluslararası kuruluşlar için. Bunun sebebi çok hızlı transformasyon geçiriyoruz. Büyük bir ekonomik transformasyondan geçiyoruz. Özellikle dijital ekonomide yapay zeka ön plana çıkıyor. Örneğin benim çalıştığım kurumda Dünya Bankasında, yapay zekayla ilgili yeni bir departman kurduk. Bunun sebebi sadece IT alanında çalışan arkadaşlar yeni uygulamaları getirip bize sunmuyor, biz ekonomistler olarak onlarla birlikte çalışıp yeni algoritmalar üretiyoruz. Örneğin ben günlük işlerde, işi nasıl daha verimli yaparım, nasıl daha hızlı yaparım, bütün inovasyonun önüne nasıl geçebilirim diye düşünüp IT uzmanlarıyla bunu tartışıyor ve birlikte yapay zekayla ilgili algoritmaları üretiyoruz. Yani bu bize gösteriyor ki sadece teknolojiyi yakalamaya çalışmak yeterli değil, aynı zamanda onun önüne de geçmemiz lazım. Eğer yüksek gelir grubu ülkesi olmak istiyorsak bu çok önemli bir konu. Çünkü dijital ekonomi çok hızlı gelişiyor."

"Rekabetin Yeni Kuralları: Yapay Zeka ile Veri Odaklı Kararlar" bölümünün konuşmacısı TAZI.AI Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe oldu.

Çataltepe, TAZI şirketinin Türkiye'de kurulduğunu ve hem Türkiye'de hem de ABD'de büyüdüklerini anlattı. Farklı sektörlerde projeleri olduğunu ancak özellikle finansal sektörde daha başarılı olduklarını fark ettiklerini ifade eden Çataltepe, şu bilgileri paylaştı:

"Finansal sektörde neden yapay zeka kullanmalıyız diye düşündüğümüzde, bir defa kesinlikle maliyet tasarrufu yapılabiliyor. Yapay zekayı kullanırken datanızın güvenli olduğundan ve mahremiyetini koruduğundan emin olmanız gerekiyor, çünkü yönetim seviyesinde alınan kararlar var. Yapay zekanın adapte edilebilir olması gerekiyor. Adapte olması çok önemli çünkü eğer yapay zeka sistemi yapmak istediğiniz şeyi anında yapamıyorsa veya çok geç yapıyorsa işinize yarayan bir sistem değil, işinizi kötüleşmesine neden olan bir sistem olabilir. Eğer bir yapay zeka üretiyorsanız başarıyı siz görüyorsunuz ama devamlı takip etmeniz lazım çünkü işiniz değişiyor, müşteriniz değişiyor. O sırada yapay zeka modelinizin güncelliğinden emin olmanız gerekiyor."

Çataltepe konuşmasında 2025 yılındaki farklı yapay zeka türlerinden bilgi güvenliği gibi yeni trendlere de değindi. Yapay zeka kullanmama lüksünün olmadığına işaret eden Çataltepe, "Bir iş geliştiriyorsak, ben yapay zekayı anlamasam da olur, yeni nesil öğrensin deme lüksümüz yok. Nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor. Veri her zaman önemli. Veri analitik olmadan yapay zeka olması çok zor." diye konuştu.

Güvenilir yapay zekanın önemine de değinen Çataltepe, yapay zekayı yönetenlerin erkek olduğuna dikkati çekerek, sadece erkeklerin yönettiği bir sistemin her kesime hitap edemeyeceğini vurguladı.