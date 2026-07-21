8. Türk Devletleri Yaz Okulu Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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8. Türk Devletleri Yaz Okulu Başvuru Sonuçları Açıklandı

21.07.2026 13:21
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TÜBA, 8. Geleneksel Türk Devletleri Yaz Okulu'na 11 ülkeden 76 öğrencinin kabul edildiğini duyurdu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 8. Geleneksel Türk Devletleri Yaz Okulu başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre Akademi, Uluslararası Türk Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle ve Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde planlanan "8. Geleneksel Türk Devletleri Yaz Okulu"na katılmak üzere yapılan başvurular değerlendirildi.

Programa 11 ülkeden 76 öğrenci katılmaya hak kazandı.

Yaz okulu, Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi ile Yapay Zeka ve Enerji başlıkları altında 23-30 Ağustos'ta Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkoloji, Sanat ve Medeniyet Tarihi Yaz Okulunda, Türk dünyası ilişkileri, Türk devletleri tarihi, Türk dünyası arkeolojisi, Türk dünyası sanat ve düşünce tarihi ile Türk lehçeleri ve edebiyatları konularında dersler ve seminerler verilecek.

Türkoloji alanında çalışmalar yürüten genç araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunabilecekleri, akademik etkileşimlerini geliştirebilecekleri ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurabilecekleri bir platform sunulacak.

Yapay zeka destekli uygulamaların enerji sektöründeki rolü işlenecek

Yapay Zeka ve Enerji Yaz Okulunda ise yapay zeka, insan kaynakları, eğitim, enerji ve altyapı başlıkları çerçevesinde gerçekleştirilecek ders ve seminerlerle katılımcılara enerji teknolojilerindeki güncel gelişmeler, karşılaşılan zorluklar ve geleceğe yönelik fırsatlar aktarılacak.

Program kapsamında enerji alanındaki geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar ele alınacak, enerji üretimi, enerji yönetimi, sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm süreçleri kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Diğer yandan enerji üretiminde temel prensiplerle yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler arasındaki ilişki ele alınacak, yapay zeka destekli uygulamaların enerji sektöründeki rolü ve potansiyeli tartışılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 8. Türk Devletleri Yaz Okulu Başvuru Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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