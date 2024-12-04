81 İlde 81 Orman Projesi Balıkesir\'de Devam Ediyor

Ekonomi

TÜRKİYE İş Bankası'nın 100'üncü yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi Balıkesir'de devam etti. Proje kapsamında 21 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen '81 İlde 81 Orman' projesi Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü yılında yeniden hayata geçirildi.

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının 4'üncü dikim töreni, Balıkesir'de düzenlendi. Dursunbey ilçesindeki törene, Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Hasan Kilivar, Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, Dursunbey İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Altay, Alaçam Orman İşletme Müdürü Muhammet Solmaz, İş Bankası Balıkesir Şube Müdürü Mehmet Tozun, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk'ün yanı sıra Balıkesirli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

BALIKESİR'DE 35 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

81 İlde 81 Orman' projesinin 4'üncü dikim töreninin gerçekleştiği Balıkesir'in yüzde 43'ünün ormandan oluştuğu belirtilirken, proje kapsamında Dursunbey ilçesindeki Sarnıç köyünde yer alan 21 hektarlık alanda 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenlerinin devam edeceği bildirildi.

5 YIL İÇİNDE 2 MİLYON 200 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Öte yandan Türkiye İş Bankası 81 İlde 81 Orman projesinin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk dikim aşamasında, 2009 yılında Balıkesir'in Küpeli köyüne 30 bin fidan dikimi yapılan ve düzenli bakımı yapılan alanda zamanla çeşitli canlı türlerinin ve ekosistemin de gelişmeye başladığı ifade edildi. Projenin ikinci aşaması kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığının artırılmaya devam edeceği belirtildi. Proje boyunca 81 ilde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.