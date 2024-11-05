81 İlde 81 Orman Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

81 İlde 81 Orman Projesi Yeniden Başladı

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA ile Erzincan'da fidan dikim töreni yaptı.

05.11.2024 16:46
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Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" Projesi'nin dikim töreni Erzincan'da gerçekleştirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılında yeniden hayata geçirildi.

İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasının ikinci dikim töreni, Erzincan'da düzenlendi.

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki törene Erzincan Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cevdet Bayram, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İş Bankası Erzurum Bölge Satış Müdürü Onur Zorlu ve Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Ferhat Taze'nin yanı sıra Erzincanlı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek.

Proje boyunca Türkiye'nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor.

81 İlde 81 Orman Projesi'nin ikinci dikim töreninin gerçekleştiği Erzincan'ın yüzde 22'si ormanlık alanlardan oluşuyor. Proje kapsamında, Kemah ilçesindeki Ayranpınar köyünde yer alan 50 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Projenin 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen ilk aşamasında, 2008'de Erzincan'ın Refahiye ilçesine 30 bin fidan dikimi yapılmıştı. Düzenli bakımı sağlanan bu alanda zamanla canlı yaşam ve ekosistem gelişim gösterdi. Projenin ikinci aşaması kapsamında da 81 ilde gerçekleştirilecek fidan dikim çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığı artırılmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 81 İlde 81 Orman Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika

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