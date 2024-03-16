84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi

Mecoli:

Senin evine et girmemesi hükümetin sorumluluğundan mıdır senin evveliyatın hiç yok mu teyze eşin yok mu evlatların yok mu eşin sigorta ödememiş mi çalışmamış mısınız bu hayatta bedel ödemeden evi etkilemez teyze oturduğun yerde sana kimse bir şey verir mi gençliğinde eşinden hayır yoksa sigortalı bir yerde çalışırdın yine de hayat durmaya gayret gösterirdin senin ve ailen hiçbir gayret göstermemiş ki devlet sana ne yapsın