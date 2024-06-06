85 Yıldır Yerli ve Milli Vagonlar Burada Üretiliyor, Hedef Bin 500 Vagon - Son Dakika
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Ekonomi

85 Yıldır Yerli ve Milli Vagonlar Burada Üretiliyor, Hedef Bin 500 Vagon

Sivas'ta bulunan TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, 85 yıldır yerli ve milli vagon üretimi yaparak ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor. Kuruluşlarından bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonu üreten fabrika, yüzde yüz yerlilik hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, bin 500 vagon üretme hedeflerini açıkladı. Ayrıca, yerli ve milli 'tank taşıyan vagon' ve 'tır dorsesi taşıyan vagon' projeleri de geliştirildiğini belirtti.

06.06.2024 11:49
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85 yıldır yerli ve milli vagonlar burada üretiliyor, hedef bin 500 vagon

SİVAS - Sivas'ta 85 yıl önce kurulan TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü yerli ve milli vagon üretiminde ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor.

Sivas Kent merkezinde bulunan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü ürettiği yerli ve milli vagonlarla adından söz ettiriyor. 85 yıl önce kurulan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ekipler yurt dışına bağımlı olmamak için gece gündüz demeden ter döküyor. Daha önceleri Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere gönderilen yerli ve milli yük vagonları günümüzde ise TCCD Taşımacılık Genel Müdürlüğünde değerlendiriliyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonun üretildiği bu fabrika ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor. Yüzde yüz yerlilik için ter döktüklerini ifade eden TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, hedeflerinin bin 500 vagon üretmek olduğunu söyledi.

"Yüzde yüz yerlilik için uğraşıyoruz"

85 yıllık tarihlerinde yük vagonu ürettiklerini ve onardıklarını söyleyen TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, "Kurulduğumuz günden itibaren yaklaşık 25 bin vagon yapmışız. Şu an ki güncel adımız TÜRASAŞ bölge müdürlüğü. Bundan 85 yıl önce 1939 yılında Sivas cer atölyesi adıyla kurulmuş. Cer atölyesi kurulduktan sonra zaman içinde ismi değişerek SİDEMAS daha sonra TÜDEMSAŞ oluyor ve şimdilerde TÜRASAŞ olarak yoluna devam ediyor. İsimlerimiz değişse de içeriğimiz hiç değişmedi. Ülkemizde yük vagonu üzerine yeni vagonlar, imalatlar, ürünler kazandırmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli projelerimizle, kendi emeğimiz ve malzememizi ortaya koyarak yurtdışına bağımlı olmaktan kurtulmak bizim düsturumuz. Ekonomiye en büyük katkımızın bu düstur olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerimizde yerlileşme çabalarımız çok büyük. Yüzde yüz yerlilik için uğraşıyoruz. Bu amaçla sadece Sivas'ta fabrikamızda değil ülke genelinde de demiryolu sektöründe yerlileşme anlamında çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli 'Tank taşıyan vagon' ve 'Tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var"

Daha önce yapılan ortaklıklarla Fransa, Almanya, Avusturya'ya vagonlar yaptıklarını belirten Karadağ, "Şu anda TCDD taşımacılık genel müdürlüğüne vagonlarımızı veriyoruz. Milli vagonlarımızdan günde iki tane üreterek yola indiriyoruz. Bunun dışında yeni vagon projelerimiz var. Yerli ve milli 'tank taşıyan vagon' projemiz var. 'Tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var. Bunlar 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına giren projeler. Bu yıl içerisinde boji üretim fabrikası açtık. Türkiye'nin en büyük boji üretim üssü olacak inşallah. Yeni sistem robotlar, teknolojik aletlerle boji üreteceğiz. Boji üretmek çok önemli. Vagonun en önemli komponenti bojidir. Bir vagonda şuan ki güncel durumda 3 adet boji kullanılıyor. Şuanda 300-500 vagon üretimimiz var. Hedefimiz bin 500 vagon üretebilmek. Bu vagonları üretebilmek için bunu altyapısında yaklaşık beş bin yapmanız gerekiyor. Biz o altyapıyı oluşturduk. Şuanda altyapımız ona uygun. Boji üretim fabrikamızla birlikte vagon üretimimizi de artıracağız. Tabi bunlarla birlikte 2020'den bu yana istihdamı artırmaya yönelik çalışıyoruz. Dört yılda yaklaşık 700 civarında personel alımı yaptık. Kadromuzu gençleştirip, güçlendirdik. Bu istidam Sivas ekonomisine büyük katkı sağladı. Yeni projelerimizle istihdam çalışmalarımız devam ediyor. Hep eleman alımına devam edeceğiz, üreteceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Karadağ, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 85 Yıldır Yerli ve Milli Vagonlar Burada Üretiliyor, Hedef Bin 500 Vagon - Son Dakika

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